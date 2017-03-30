"Локомотив" может переехать на арену "Фишт" в Сочи

"Локомотив" заинтересовался возможностью проведения тренировок и матчей на стадионе "Фишт" в Сочи в период между Кубком конфедераций-2017 и ЧМ-2018."Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба "Локомотив" о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе.Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Их интересует возможность использования этого стадиона", – сообщила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.По словам чиновника, есть периоды времени, когда "сочинские стадионы очень комфортны".