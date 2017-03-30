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"Локомотив" может переехать на арену "Фишт" в Сочи

"Локомотив" заинтересовался возможностью проведения тренировок и матчей на стадионе "Фишт" в Сочи в период между Кубком конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

"Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба "Локомотив" о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе.

Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Их интересует возможность использования этого стадиона", – сообщила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

По словам чиновника, есть периоды времени, когда "сочинские стадионы очень комфортны".

ТАСС
Теги: Локомотив
Сегодня, 15:44
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9
(0)
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (1)
online

Можно еще Локомотив переименовать в Адлер.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
online

ЧАВО?
Регистрация: 27.09.2015
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
О , Боже.. Да что за ересь то... .. .


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Локомотив Лиски???
Регистрация: 31.07.2015
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а болельщики из Москвы за ними на матчи ездить будут?)))Полный бред
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (7)

laughing
а Черкизон снести и рынок построить =)
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: ачуда (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (5)
online

Стадион Фишт это безнадега в окупаемости его содержания.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
По словам чиновника, есть периоды времени, когда "сочинские стадионы очень комфортны".

НаркоманИя какая-то, плод больного воображения.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какой Локомотив и зачем?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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