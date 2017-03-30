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Арсен Венгер хочет продлить контракт с "Арсеналом"

Наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сообщил руководству команды о том, что он готов продлить контракт с клубом на два года, утверждает Daily Mail.

По данным издания, одним из ключевых факторов в пользу продления соглашения с тренером может стать победа "канониров" над "Манчестер Сити" в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 16:04
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№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
...Арсен Венгер хочет продлить контракт с "Арсеналом"...

20 лет одна и та же фраза. Бедные болелы Арсенала!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:19) #
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online

Прикипел Арсен к Арсеналу!
Хрен отдерешь!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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