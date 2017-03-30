Арсен Венгер хочет продлить контракт с "Арсеналом"

Наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сообщил руководству команды о том, что он готов продлить контракт с клубом на два года, утверждает Daily Mail.



По данным издания, одним из ключевых факторов в пользу продления соглашения с тренером может стать победа "канониров" над "Манчестер Сити" в матче 30-го тура чемпионата Англии.