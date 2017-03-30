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"А с футболом всё так же не прёт..." Футбольная версия главного хита весны (Видео)

Клип группы "Грибы" на песню "Тает лёд" сделал невозможное, вытеснив из лент соцсетей Диану Шурыгину. Сейчас у самого популярного музыкального видео весны уже 28 миллионов просмотров на YouTube, на ролик сделано множество пародий. Футбольная получилась одной из лучших.



Ну а вот оригинал, о котором, находясь в интернете, было довольно трудно не услышать.

Теги: Сборная России Видео
Сегодня, 19:48
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4
(1)
№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:24) #
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online

Цитата: Сибирячок
Цитата: мяч квадратный
клип афигенный. особенно момент, где она сиськи показывает. смотреть всем!
Ты как лошадь. Голова большая, а мозг маленький

ты моралофаг штоле сцука? сиськи афигенны! не хочешь - не смотри.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
клип афигенный. особенно момент, где она сиськи показывает. смотреть всем!

Ты как лошадь. Голова большая, а мозг маленький


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:13) #
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online

клип афигенный. особенно момент, где она сиськи показывает. смотреть всем!
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Нет (Сегодня, 20:00) #
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online

Говноверсия на говноклип.
Регистрация: 21.04.2016
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