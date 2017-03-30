"А с футболом всё так же не прёт..." Футбольная версия главного хита весны (Видео)

Клип группы "Грибы" на песню "Тает лёд" сделал невозможное, вытеснив из лент соцсетей Диану Шурыгину. Сейчас у самого популярного музыкального видео весны уже 28 миллионов просмотров на YouTube, на ролик сделано множество пародий. Футбольная получилась одной из лучших.







Ну а вот оригинал, о котором, находясь в интернете, было довольно трудно не услышать.



