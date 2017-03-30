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Кристиан Паскуато заявил, что хотел бы поиграть у Карреры в "Спартаке"
Нападающий "Ювентуса" Кристиан Паскуато, на правах аренды выступающий за "Крыльея Советов", заявил, что вновь хотел бы поработать с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.
"Я счастлив, потому что все складывается достаточно хорошо, я получаю большой и положительный опыт. Местные реалии полностью отличаются от итальянских, здесь сложный язык, но мне удалось понять российский менталитет, хотя и это далось тяжело. Каждый год одна и та же история: мне сложно ответить на этот вопрос. У клуба есть право выкупа моего контракта, но я не получал от команды вестей на эту тему. Сейчас моя цель – завершить текущий сезон на хорошей волне, и только потом раздумывать над дальнейшими действиями. Чего хочу сам? Не скрываю, что вновь бы хотел поработать с другим итальянцем, с которым мы уже сотрудничали в "Ювентусе". Сейчас он ведет свою команду к чемпионству России. Кто знает! - цитирует Паскуато Tutto Juve.
"Я счастлив, потому что все складывается достаточно хорошо, я получаю большой и положительный опыт. Местные реалии полностью отличаются от итальянских, здесь сложный язык, но мне удалось понять российский менталитет, хотя и это далось тяжело. Каждый год одна и та же история: мне сложно ответить на этот вопрос. У клуба есть право выкупа моего контракта, но я не получал от команды вестей на эту тему. Сейчас моя цель – завершить текущий сезон на хорошей волне, и только потом раздумывать над дальнейшими действиями. Чего хочу сам? Не скрываю, что вновь бы хотел поработать с другим итальянцем, с которым мы уже сотрудничали в "Ювентусе". Сейчас он ведет свою команду к чемпионству России. Кто знает! - цитирует Паскуато Tutto Juve.
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