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Квинси Промес: кто мы? Мы мясо!

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после возвращения в расположение красно-белых из сборной Нидерландов опубликовал запись в Instagram.

"Кто мы? Мы мясо!" - гласит надпись на картинке.

Квинси Промес: кто мы? Мы мясо!
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 21:38
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12
(4)
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Виталя Миронов_2
мне не понятно одно что делают здесь болелы цска зенита и какого то ювентуса

Над кумиром вашим чернопопым угараем, который летом сбежит от вас и не задумается.
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Виталя Миронов_2 (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
мне не понятно одно что делают здесь болелы цска зенита и какого то ювентуса
Регистрация: 17.03.2017
№10 Написал: _бояра_ (Сегодня, 22:18) #
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online

Цитата: vermis_64
Очееень хорошо прожаренное мясо!


vermis, жри свою vermishel. Мясо не для бомжей смердящих с помойки
Регистрация: 10.02.2017
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Цитата: sanyapytilin
Один тоже так писал и свалил через месяц. И ты свалишь летом, уголек

ну у него батя денег захотел,а у Промеса вроде нет такого прожорливого бати)да и башляют Промесу нормально,нет смысла даже в ливер ехать за те же деньги

Ты себя перечитывал?
Нет смысла ехать в Ливер за те же деньги? Ты правда так думаешь?
Народ, тут кто-то тоже так думает?
И дело тут не в спартаке,а в космической разнице между согазом и апл. Как думаешь, Промес прогрессирует, играя 30 матчей за год? Из них половина в снегу.
Он через пару лет так деградирует в нашей помойке, ты не узнаешь его...
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Dragon (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: sanyapytilin
Один тоже так писал и свалил через месяц. И ты свалишь летом, уголек

валят в последнее время в основном из цска лавки полировать
Регистрация: 28.02.2017
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:06) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Один тоже так писал и свалил через месяц. И ты свалишь летом, уголек

ну у него батя денег захотел,а у Промеса вроде нет такого прожорливого бати)да и башляют Промесу нормально,нет смысла даже в ливер ехать за те же деньги


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:02) #
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Один тоже так писал и свалил через месяц. И ты свалишь летом, уголек

Ну уехать чемпионом не плохо

Если чемпионом, то отлично, но вот чемпионом ли?
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Сычев рулит! и Егор!

Сычёв


Егор
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Один тоже так писал и свалил через месяц. И ты свалишь летом, уголек

Ну уехать чемпионом не плохо
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 21:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Да свиньи вы, что уж скрывать)
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Один тоже так писал и свалил через месяц. И ты свалишь летом, уголек
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очееень хорошо прожаренное мясо!
Регистрация: 23.08.2016
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