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Аарон Оланаре: Гончаренко - невероятный тренер, он учит многому на поле

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о сотрудничестве с главным тренером Виктором Гончаренко.

"Гончаренко - очень умный и опытный тренер. У него множество идей, тактик, стилей игры. Считаю, это лучший тренер для меня. Он очень хорош, учит многому на поле. Он невероятный тренер, лучший для нашей команды.

Я общаюсь в команде со всеми, так как я играю с ними. Но иногда получается так, что больше всего я разговариваю с Вернблумом, - цитирует Оланаре "Советский спорт".
Теги: Оланаре Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 00:50
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