Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Игроки "Терека" Иванов, Торже и Лебеденко не сыграют против "Амкара"

Футболисты "Терека" Олег Иванов, Габриэл Торже и Игорь Лебеденко не сыграют в матче 21-го тура чемпионата России с пермским "Амкаром".

"В расположение клуба вернулись сборники, за исключением Анхеля Вилькера. Венесуэлец играл последним из игроков сборной и добирается из Чили.

В ближайшей игре точно не сыграют Иванов, Торже и Лебеденко. Все остальные готовятся к матчу", - сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Теги: Терек
Сегодня, 02:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.