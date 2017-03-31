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Мануэль Нойер перенес операцию на стопе

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер сообщил, что планирует вернуться в строй в кратчайшие сроки.

"Я перенес операцию на левой стопе, все прошло хорошо. Теперь буду усердно работать, чтобы вернуться в строй как можно скорее, - заявил Нойер в твиттере.
Теги: Нойер
Сегодня, 03:59
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