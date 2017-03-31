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Ари: не стану скрывать, что "Локомотив" был для меня запасным вариантом
Нападающий "Локомотива" Ари рассказал, что вариант с переходом в китайский клуб был для него приоритетным.
– Переход в "Локомотив" вас заметно преобразил. Расскажите подробнее, как случился трансфер?
– Все произошло молниеносно! В последний день окна. Причем был уверен, что в России оно закрывается, как в Китае, то есть еще через четыре дня, а не в ночь с 24 на 25 февраля, и спокойно тренировался в Краснодаре. Вдруг звонок от агента: "Срочно вылетай в Москву!" Часов в девять вечера оказался в столице, помчался в офис "Локо".
– Еще у вас был вариант с китайским клубом. Почему не поехали туда?
– Да, был, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что "Краснодар" не отпускает в Китай. Почему? Не знаю. "Локомотив" был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.
– С чего бы "Краснодару" вам ставить палки в колеса?
– Прежде чем появился вариант с Китаем, клуб предлагал мне пару других – причем речь шла о продаже, а не об аренде. Я отказывался. Может, в этом причина.
СЭ
– Переход в "Локомотив" вас заметно преобразил. Расскажите подробнее, как случился трансфер?
– Все произошло молниеносно! В последний день окна. Причем был уверен, что в России оно закрывается, как в Китае, то есть еще через четыре дня, а не в ночь с 24 на 25 февраля, и спокойно тренировался в Краснодаре. Вдруг звонок от агента: "Срочно вылетай в Москву!" Часов в девять вечера оказался в столице, помчался в офис "Локо".
– Еще у вас был вариант с китайским клубом. Почему не поехали туда?
– Да, был, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что "Краснодар" не отпускает в Китай. Почему? Не знаю. "Локомотив" был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.
– С чего бы "Краснодару" вам ставить палки в колеса?
– Прежде чем появился вариант с Китаем, клуб предлагал мне пару других – причем речь шла о продаже, а не об аренде. Я отказывался. Может, в этом причина.
СЭ
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