8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ

"Анжи" - "Урал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Анжи":

"Урал":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Уфа" – "Локомотив"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Уфа":

"Локомотив":

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В В В

П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Арсенал" – "Томь"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Арсенал":

"Томь":

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П П П П

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Амкар" - "Терек"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Амкар":

"Терек":

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П П

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Рубин" - "Зенит"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Рубин":

"Зенит":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

ЦСКА – "Крылья Советов"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

ЦСКА:

"Крылья Советов":

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П П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Спартак" – "Оренбург"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Спартак":

"Оренбург":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Ростов" - "Краснодар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Ростов":

"Краснодар":

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П

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы: