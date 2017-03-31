8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ

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Пятничный вечер в Премьер-Лиге пройдет под битву двух команд, желающих еще дальше отойти от опасной зоны стыковых матчей. «Анжи» и «Урал» после 20-ти туров расположились на 11-й и 12-й строчках соответственно, что, с одной стороны, дает им право быть в неплохом настроении на данном этапе турнира, но, с другой стороны, не позволяет расслабиться. Между ними, кстати говоря, сейчас ровно три очка, и можно сказать, что эту разницу сделал результат первого круга – в Екатеринбурге «махачкалинцы» победили со счетом 1:0.
Важнейшую встречу рискуют пропустить сразу несколько игроков «Анжи». По словам Айдемира Даганова, пресс-атташе клуба, у Брызгалова есть проблемы с коленом, а Гулиев и Эззатолахи из-за участия в играх национальных сборных не смогли пройти полноценную подготовку вместе с командой. У «Урала» потери, похоже, не предвидятся, а вот приятные возращения наверняка будут. Фидлер и Балажиц вернутся после дисквалификации, а Павлюченко – после травмы. Правда, выход Роман в стартовом составе мало вероятен, но на замену он должен быть готов выйти.
31 марта, 19:30, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель - Гулиев, Хубулов, Кацаев, Эззатолахи – Прудников, Будковский
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Балажиц, Фидлер – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
Последние матчи: В П П П В / П В П В
Статистика личных встреч: 5 +1 =1 -3 5:8
Котировки: 2.21 - 2.92 - 3.94
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Неценко
«Уфе» и «Локомотиву» в начале апреля предстоит сыграть дважды – сначала в чемпионате, потом в кубке. К игре Премьер-Лиги команды подходят при несколько непривычных обстоятельствах – «уфимцы» продолжают идти в зоне Лиги Европы, а «железнодорожники» - в нижней части турнирной таблицы. В этой связи именно хозяева выглядят фаворитом предстоящей встречи. Впрочем, у букмекеров иное мнение – вероятность победы «Уфы» они оценивают примерно в полтора раза ниже чем вероятность успеха «Локомотива».
И это при том, что у московского клуба не сыграет основной нападающий Ари, который перебрал желтых карточек. Под вопросом участие в матче Чорлуки и Виталия Денисова. В прошлом туре они получили травмы и большой период времени не тренировались. Решение об их готовности выйти на поле будет принято медицинским штабом ближе к самой игре. У «Уфы» не сможет сыграть дисквалифицированный Аликин, но зато в общую группу вернулись Абдулавов и Тумасян. Правда, по словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, рассчитывать на них уже в эту субботу вряд ли стоит.
1 апреля, 15:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: Аликин – Ари
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Никитин, Сухов, Пуцко, Живоглядов - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Фатаи
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Тарасов, Фернандеш – Майкон
Последние матчи: П В В В Н / В В В П Н
Статистика личных встреч: 5 +2 =1 -2 2:5
Котировки: 3.69 - 2.89 - 2.31
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
Не будем кривить душой – встреча последней и предпоследней команд Премьер-Лиги не вызывает большого ажиотажа. Тем не менее, в ней есть несколько интересных интриг. «Томь» в прошлом туре достаточно неожиданно обыграла «Амкар» и, вообще говоря, приблизилась к идущим в зоне стыков «Крыльям» и «Оренбургу» на расстояние в 4 очка. Понятно, что руководство томского клуба заявляло о желании вылететь в ФНЛ, но чем черт не шутит – вдруг молодежь под руководством Петракова замахнется на героическое спасение.
Цели «Арсенала» намного более логичны, но Кирьякову пока не удается вывести команду из зоны прямого вылета. Но после зимней паузы наметились определенные улучшения, и даже поражение в Питере не выглядело безнадежным. Вероятно, против «Томи» не смогут сыграть получившие небольшие повреждения Комбаров и Бурмистров. Несомненно, оба игрока являются важной частью тульской команды, а потому их потеря может существенно снизить шансы «Арсенала» на победу.
1 апреля, 17:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Власов, Думбия – Расич
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Кузнецов, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
Последние матчи: П В П В П / П П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:1
Котировки: 1.26 - 5.51 - 13.50
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
Предстоящий тур полон матчей между командами, занимающими соседние строчки в таблице, и следующий из них пройдет в Перми. «Амкар» и «Терек» после возобновления чемпионата не сильно блещут своей игрой, но продолжают оставаться вблизи от желанной зоны Лиги Европы. Победа в очной встрече позволит существенно улучшить настроение как у игроков, так и у болельщиков. Интересно, что любители футбола в Перми по-прежнему в этом сезоне не видели, как «Амкар» пропускает на своем поле. Команда Гаджиева остается единственной из топ-чемпионатов Европы, кто еще не проигрывал и не пропускал дома.
Что касается потерь, то у «Терека» в списке травмированных значатся Иванов и Торже. «Пермяки» вряд ли смогут рассчитывать на Занева, который получил повреждение в матче за сборную Болгарии. Но зато вернулись к работе в общей группе Гасилин, Милькович и Баланович. По словам пресс-атташе «Амкара» Владимира Владимирова, все они принимают активное участие во всех тренировках.
2 апреля, 13:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Огуде, Милькович – Гол, Комолов, Салугин, Гасилин – Бодул
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Дьембер, Лебеденко, Бериша – Балай
Последние матчи: В В П В П / В П П Н П
Статистика личных встреч: 21 +8 =5 -8 20:22
Котировки: 2.70 - 2.71 - 3.22
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Жичкин
«Рубин» после мартовских мучений на стадионе «Центральный» наконец-то вернется на «Казань Арену», где примет одного из лидеров сезона. Две недели назад «Зенит» сократил отставание от «Спартака» до шести очков, но оно все еще остается большим. В связи с этим права на ошибку у питерского клуба нет, ведь впереди совсем короткая дистанция. В общую группу перед игрой в Казани вернулся Игорь Смольников, и Луческу уже может на него рассчитывать. Значительно меньше ясности по поводу участия в матче Артема Дзюбы. У нападающего травма колена, и если он не сможет сыграть, то у «Зенита» возникают сложности с фигурой центрального форварда.
У «Рубина» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, но есть проблемы с обстановкой внутри команды. По крайней мере, в СМИ появилась информация, что лидеры «казанцев» Рыжиков, Карадениз и Кузьмин настаивали на переводе в дубль Сонга и Лестьенна. Конечно, полноценным конфликтом это называть сложно – скорее мужчины просто поговорили между собой на повышенных тонах. Тем не менее, если имеют место быть такие эмоции, то значит не только болельщикам игра «Рубина» кажется недостаточно хорошей. Впрочем, не будем забывать, что при всей неоднозначности выступлений команды Хави Грасии на своем поле она не проигрывает уже больше 7 месяцев.
2 апреля, 14:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
"Зенит": Лодыгин - Цаллагов, Нету, Кришито, Иванович – Эрнани, Маурисио, Жулиано, Данни, Жирков – Кокорин
Последние матчи: В П В Н П / В Н Н П В
Статистика личных встреч: 29 +8 =8 -13 40:50
Котировки: 4.20 - 3.45 - 1.92
Матч первого круга: 1:4
Трансляция матча:
Комментаторы: Федор Погорелов, Тимур Журавель
Вслед за «Зенитом» погоню за «Спартаком» продолжит ЦСКА. Соперник у «армейцев», конечно, менее грозный, а потому их шансы на победу оцениваются выше. Впрочем, все мы помним, что аналогичная ситуация была в прошлом сезоне, но тогда «Крылья» взяли и выиграли на выезде со счетом 2:0. Причем, текущая форма самарского клуба на тот момент (как и сейчас) была не самой лучшей. Другое дело, что причины не самого удачного начала весенней части сезона у «самарцев» вполне объективные – забитых голов и размашистых наступлений на ворота соперника не случилось из-за травм ведущих игроков группы атаки.
Перед игрой с ЦСКА ситуация в этом плане немного улучшилась – Скрипченко теперь может рассчитывать на восстановившегося Корниленко, но вынужден будет обойтись без Ткачева и Глеба. У «армейцев» проблем с составом, в общем-то, не меньше. Щенников получил травму в товарищеском матче против тульского «Арсенала», Миланов и Дзагоев – в играх за сборную. Алан, возможно, сыграет в воскресенье, но решение об этом должны будут принять врачи. У полузащитника был выявлен спазм мышцы задней поверхности бедра. Не исключено, что Гончаренко решит не рисковать здоровьем футболиста и побережет его для следующей игры против «Краснодара».
2 апреля, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Гаджибеков, Таранов, Зотов – Мияйлович, Зинков, Паскуато, Зуев – Корниленко
Последние матчи: В В Н В В / В Н П П Н
Статистика личных встреч: 45 +25 =10 -10 78:39
Котировки: 1.42 - 4.40 - 8.40
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Гутцайт, Дарья Левченко
Лидер чемпионата свой матч сыграет в понедельник. Соперник не таит в себе большой угрозы, а потому от «Спартака» многие ждут только победы. «Оренбург» неплохо начал весеннюю часть сезона, но в гостевых играх он по-прежнему не может победить. Если ему удастся сделать это во встрече с одной из самых лучших «домашних» команд, то это будет большая сенсация. К визиту в Москву в общей группе работали практически все футболисты «Оренбурга», за исключением Габулова и Нехайчика, сроки восстановления которых не сообщаются. У «Спартака» ожидается возвращение в стартовый состав восстановившегося после травмы Глушакова. По индивидуальной программе перед матчем с командой Евдокимова занимался только Луис Адриано.
3 апреля, 19:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Глушаков – Зе Луиш
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Воробьев, Благо, Коронов, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В Н В Н / П П В Н П
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 3:1
Котировки: 1.40 - 4.50 - 9.00
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Юрий Розанов, Филипп Кудрявцев
Одновременно с матчем в Москве состоится южное дерби. Вылетевшие из Лиги Европы «Ростов» и «Краснодар» теперь все свои силы сосредоточили на чемпионате и будут делать все, чтобы осенью вновь сыграть в еврокубках. «Ростовчане» на данный момент в таблице находятся ниже «краснодарцев», но победа в очной встрече позволит им оказаться выше соперника. Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты на предстоящую игру, но статистически перевес на стороне хозяев. В этом сезоне «Ростов» еще ни разу не проигрывал дома, а «Краснодар» лишь однажды победил на выезде. Впрочем, если посмотреть на всю историю противостояния этих команд, то можно понять, что «быки» позволили «ростовчанам» обыграть себя ровно один раз.
3 апреля, 19:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Навас – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Гацкан, Калачев – Препелицэ, Нобоа, Ерохин – Полоз, Бухаров
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Налдо, Мартынович, Калешин, Шишкин – Мамаев, Газинский, Классон, Перейра – Вандерсон
Последние матчи: П Н В Н Н / П Н Н В Н
Статистика личных встреч: 13 +1 =4 -8 11:20
Котировки: 2.60 - 3.03 - 2.99
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Михаил Поленов
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Анжи" - "Урал"
Пятничный вечер в Премьер-Лиге пройдет под битву двух команд, желающих еще дальше отойти от опасной зоны стыковых матчей. «Анжи» и «Урал» после 20-ти туров расположились на 11-й и 12-й строчках соответственно, что, с одной стороны, дает им право быть в неплохом настроении на данном этапе турнира, но, с другой стороны, не позволяет расслабиться. Между ними, кстати говоря, сейчас ровно три очка, и можно сказать, что эту разницу сделал результат первого круга – в Екатеринбурге «махачкалинцы» победили со счетом 1:0.
Важнейшую встречу рискуют пропустить сразу несколько игроков «Анжи». По словам Айдемира Даганова, пресс-атташе клуба, у Брызгалова есть проблемы с коленом, а Гулиев и Эззатолахи из-за участия в играх национальных сборных не смогли пройти полноценную подготовку вместе с командой. У «Урала» потери, похоже, не предвидятся, а вот приятные возращения наверняка будут. Фидлер и Балажиц вернутся после дисквалификации, а Павлюченко – после травмы. Правда, выход Роман в стартовом составе мало вероятен, но на замену он должен быть готов выйти.
31 марта, 19:30, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель - Гулиев, Хубулов, Кацаев, Эззатолахи – Прудников, Будковский
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Балажиц, Фидлер – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
Последние матчи: В П П П В / П В П В
Статистика личных встреч: 5 +1 =1 -3 5:8
Котировки: 2.21 - 2.92 - 3.94
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Неценко
"Уфа" – "Локомотив"
«Уфе» и «Локомотиву» в начале апреля предстоит сыграть дважды – сначала в чемпионате, потом в кубке. К игре Премьер-Лиги команды подходят при несколько непривычных обстоятельствах – «уфимцы» продолжают идти в зоне Лиги Европы, а «железнодорожники» - в нижней части турнирной таблицы. В этой связи именно хозяева выглядят фаворитом предстоящей встречи. Впрочем, у букмекеров иное мнение – вероятность победы «Уфы» они оценивают примерно в полтора раза ниже чем вероятность успеха «Локомотива».
И это при том, что у московского клуба не сыграет основной нападающий Ари, который перебрал желтых карточек. Под вопросом участие в матче Чорлуки и Виталия Денисова. В прошлом туре они получили травмы и большой период времени не тренировались. Решение об их готовности выйти на поле будет принято медицинским штабом ближе к самой игре. У «Уфы» не сможет сыграть дисквалифицированный Аликин, но зато в общую группу вернулись Абдулавов и Тумасян. Правда, по словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, рассчитывать на них уже в эту субботу вряд ли стоит.
1 апреля, 15:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: Аликин – Ари
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Никитин, Сухов, Пуцко, Живоглядов - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Фатаи
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Тарасов, Фернандеш – Майкон
Последние матчи: П В В В Н / В В В П Н
Статистика личных встреч: 5 +2 =1 -2 2:5
Котировки: 3.69 - 2.89 - 2.31
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
"Арсенал" – "Томь"
Не будем кривить душой – встреча последней и предпоследней команд Премьер-Лиги не вызывает большого ажиотажа. Тем не менее, в ней есть несколько интересных интриг. «Томь» в прошлом туре достаточно неожиданно обыграла «Амкар» и, вообще говоря, приблизилась к идущим в зоне стыков «Крыльям» и «Оренбургу» на расстояние в 4 очка. Понятно, что руководство томского клуба заявляло о желании вылететь в ФНЛ, но чем черт не шутит – вдруг молодежь под руководством Петракова замахнется на героическое спасение.
Цели «Арсенала» намного более логичны, но Кирьякову пока не удается вывести команду из зоны прямого вылета. Но после зимней паузы наметились определенные улучшения, и даже поражение в Питере не выглядело безнадежным. Вероятно, против «Томи» не смогут сыграть получившие небольшие повреждения Комбаров и Бурмистров. Несомненно, оба игрока являются важной частью тульской команды, а потому их потеря может существенно снизить шансы «Арсенала» на победу.
1 апреля, 17:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Власов, Думбия – Расич
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Кузнецов, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
Последние матчи: П В П В П / П П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:1
Котировки: 1.26 - 5.51 - 13.50
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
"Амкар" - "Терек"
Предстоящий тур полон матчей между командами, занимающими соседние строчки в таблице, и следующий из них пройдет в Перми. «Амкар» и «Терек» после возобновления чемпионата не сильно блещут своей игрой, но продолжают оставаться вблизи от желанной зоны Лиги Европы. Победа в очной встрече позволит существенно улучшить настроение как у игроков, так и у болельщиков. Интересно, что любители футбола в Перми по-прежнему в этом сезоне не видели, как «Амкар» пропускает на своем поле. Команда Гаджиева остается единственной из топ-чемпионатов Европы, кто еще не проигрывал и не пропускал дома.
Что касается потерь, то у «Терека» в списке травмированных значатся Иванов и Торже. «Пермяки» вряд ли смогут рассчитывать на Занева, который получил повреждение в матче за сборную Болгарии. Но зато вернулись к работе в общей группе Гасилин, Милькович и Баланович. По словам пресс-атташе «Амкара» Владимира Владимирова, все они принимают активное участие во всех тренировках.
2 апреля, 13:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Огуде, Милькович – Гол, Комолов, Салугин, Гасилин – Бодул
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Дьембер, Лебеденко, Бериша – Балай
Последние матчи: В В П В П / В П П Н П
Статистика личных встреч: 21 +8 =5 -8 20:22
Котировки: 2.70 - 2.71 - 3.22
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Жичкин
"Рубин" - "Зенит"
«Рубин» после мартовских мучений на стадионе «Центральный» наконец-то вернется на «Казань Арену», где примет одного из лидеров сезона. Две недели назад «Зенит» сократил отставание от «Спартака» до шести очков, но оно все еще остается большим. В связи с этим права на ошибку у питерского клуба нет, ведь впереди совсем короткая дистанция. В общую группу перед игрой в Казани вернулся Игорь Смольников, и Луческу уже может на него рассчитывать. Значительно меньше ясности по поводу участия в матче Артема Дзюбы. У нападающего травма колена, и если он не сможет сыграть, то у «Зенита» возникают сложности с фигурой центрального форварда.
У «Рубина» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, но есть проблемы с обстановкой внутри команды. По крайней мере, в СМИ появилась информация, что лидеры «казанцев» Рыжиков, Карадениз и Кузьмин настаивали на переводе в дубль Сонга и Лестьенна. Конечно, полноценным конфликтом это называть сложно – скорее мужчины просто поговорили между собой на повышенных тонах. Тем не менее, если имеют место быть такие эмоции, то значит не только болельщикам игра «Рубина» кажется недостаточно хорошей. Впрочем, не будем забывать, что при всей неоднозначности выступлений команды Хави Грасии на своем поле она не проигрывает уже больше 7 месяцев.
2 апреля, 14:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
"Зенит": Лодыгин - Цаллагов, Нету, Кришито, Иванович – Эрнани, Маурисио, Жулиано, Данни, Жирков – Кокорин
Последние матчи: В П В Н П / В Н Н П В
Статистика личных встреч: 29 +8 =8 -13 40:50
Котировки: 4.20 - 3.45 - 1.92
Матч первого круга: 1:4
Трансляция матча:
Комментаторы: Федор Погорелов, Тимур Журавель
ЦСКА – "Крылья Советов"
Вслед за «Зенитом» погоню за «Спартаком» продолжит ЦСКА. Соперник у «армейцев», конечно, менее грозный, а потому их шансы на победу оцениваются выше. Впрочем, все мы помним, что аналогичная ситуация была в прошлом сезоне, но тогда «Крылья» взяли и выиграли на выезде со счетом 2:0. Причем, текущая форма самарского клуба на тот момент (как и сейчас) была не самой лучшей. Другое дело, что причины не самого удачного начала весенней части сезона у «самарцев» вполне объективные – забитых голов и размашистых наступлений на ворота соперника не случилось из-за травм ведущих игроков группы атаки.
Перед игрой с ЦСКА ситуация в этом плане немного улучшилась – Скрипченко теперь может рассчитывать на восстановившегося Корниленко, но вынужден будет обойтись без Ткачева и Глеба. У «армейцев» проблем с составом, в общем-то, не меньше. Щенников получил травму в товарищеском матче против тульского «Арсенала», Миланов и Дзагоев – в играх за сборную. Алан, возможно, сыграет в воскресенье, но решение об этом должны будут принять врачи. У полузащитника был выявлен спазм мышцы задней поверхности бедра. Не исключено, что Гончаренко решит не рисковать здоровьем футболиста и побережет его для следующей игры против «Краснодара».
2 апреля, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Гаджибеков, Таранов, Зотов – Мияйлович, Зинков, Паскуато, Зуев – Корниленко
Последние матчи: В В Н В В / В Н П П Н
Статистика личных встреч: 45 +25 =10 -10 78:39
Котировки: 1.42 - 4.40 - 8.40
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Гутцайт, Дарья Левченко
"Спартак" – "Оренбург"
Лидер чемпионата свой матч сыграет в понедельник. Соперник не таит в себе большой угрозы, а потому от «Спартака» многие ждут только победы. «Оренбург» неплохо начал весеннюю часть сезона, но в гостевых играх он по-прежнему не может победить. Если ему удастся сделать это во встрече с одной из самых лучших «домашних» команд, то это будет большая сенсация. К визиту в Москву в общей группе работали практически все футболисты «Оренбурга», за исключением Габулова и Нехайчика, сроки восстановления которых не сообщаются. У «Спартака» ожидается возвращение в стартовый состав восстановившегося после травмы Глушакова. По индивидуальной программе перед матчем с командой Евдокимова занимался только Луис Адриано.
3 апреля, 19:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Глушаков – Зе Луиш
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Воробьев, Благо, Коронов, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В Н В Н / П П В Н П
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 3:1
Котировки: 1.40 - 4.50 - 9.00
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Юрий Розанов, Филипп Кудрявцев
"Ростов" - "Краснодар"
Одновременно с матчем в Москве состоится южное дерби. Вылетевшие из Лиги Европы «Ростов» и «Краснодар» теперь все свои силы сосредоточили на чемпионате и будут делать все, чтобы осенью вновь сыграть в еврокубках. «Ростовчане» на данный момент в таблице находятся ниже «краснодарцев», но победа в очной встрече позволит им оказаться выше соперника. Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты на предстоящую игру, но статистически перевес на стороне хозяев. В этом сезоне «Ростов» еще ни разу не проигрывал дома, а «Краснодар» лишь однажды победил на выезде. Впрочем, если посмотреть на всю историю противостояния этих команд, то можно понять, что «быки» позволили «ростовчанам» обыграть себя ровно один раз.
3 апреля, 19:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Навас – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Гацкан, Калачев – Препелицэ, Нобоа, Ерохин – Полоз, Бухаров
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Налдо, Мартынович, Калешин, Шишкин – Мамаев, Газинский, Классон, Перейра – Вандерсон
Последние матчи: П Н В Н Н / П Н Н В Н
Статистика личных встреч: 13 +1 =4 -8 11:20
Котировки: 2.60 - 3.03 - 2.99
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Михаил Поленов
Иван Долинин, Rusfootball.info
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