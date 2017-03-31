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Виталий Мутко: к Кубку конфедераций вся инфраструктура готова

Степень готовности России к Кубку конфедераций 2017 года высочайшая, остаются лишь оперативные вопросы, сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:58
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(1)
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Готово все, кроме самой сборной.
P.s. Что такое оперативный вопрос? Это вопрос, который нужно быстро решить?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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