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Виталий Мутко: к Кубку конфедераций вся инфраструктура готова
Степень готовности России к Кубку конфедераций 2017 года высочайшая, остаются лишь оперативные вопросы, сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет", - цитирует Мутко ТАСС.
"Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет", - цитирует Мутко ТАСС.
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