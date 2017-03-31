"Динамо" опубликовало кадры со съемок фильма про Льва Яшина (видео)

"Динамо" опубликовало эксклюзивные кадры со съемочной площадки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".



Молодого динамовца играет выпускник театрального института им. Бориса Щукина - Александр Фокин. Актера можно было увидеть на сцене театра Вахтангова, в Мастерской Петра Фоменко и в СТД на Страстном.



В создании картины "Мосфильму" помогают спортсмены общества "Динамо" и семья Яшина, в частности, его вдова Валентина Тимофеевна.



