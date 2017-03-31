Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
12:41
Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (27)
Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (27)
11:21
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
11:00
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (5)
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (5)
Вчера 22:22
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию" (1)
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию" (1)
Вчера 22:04
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (5)
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (5)
Вчера 22:03
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Вчера 21:38
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (37)
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (37)
"Динамо" опубликовало кадры со съемок фильма про Льва Яшина (видео)
"Динамо" опубликовало эксклюзивные кадры со съемочной площадки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".
Молодого динамовца играет выпускник театрального института им. Бориса Щукина - Александр Фокин. Актера можно было увидеть на сцене театра Вахтангова, в Мастерской Петра Фоменко и в СТД на Страстном.
В создании картины "Мосфильму" помогают спортсмены общества "Динамо" и семья Яшина, в частности, его вдова Валентина Тимофеевна.
Молодого динамовца играет выпускник театрального института им. Бориса Щукина - Александр Фокин. Актера можно было увидеть на сцене театра Вахтангова, в Мастерской Петра Фоменко и в СТД на Страстном.
В создании картины "Мосфильму" помогают спортсмены общества "Динамо" и семья Яшина, в частности, его вдова Валентина Тимофеевна.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.