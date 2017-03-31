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Виктор Онопко: чтобы перейти на новую схему ЦСКА потребовалось меньше недели
Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о переходе красно-синих на схему 3-5-2.
— Нынешней зимой армейцы перешли на тактическую схему 3-5-2. По вашим ощущениям, сколько понадобилось времени, чтобы футболисты усвоили эту систему?
— Совсем немного. Думаю, меньше недели. Понятно, что для перехода на ту или иную схему нужно какое-то время, но здесь многое зависит от уровня футболистов. Чем он выше, тем быстрее они усвоят необходимую информацию.
У каждого тренера, разумеется, свое видение футбола, свои требования. В то же время, у игроков есть определенные функции, которые необходимо исполнять. Важно, как действует команда, когда она владеет мячом, и что, в свою очередь, необходимо делать, когда мяч находится у противника. Все это самым подробным образом объясняли на теоретических занятиях, а на тренировках команда выполняла новые упражнения.
Цель состояла в том, чтобы поскорее усвоить схему, по которой мы сейчас играем. Еще раз скажу, футболисты восприняли информацию очень быстро. Кроме всего прочего, сказался эффект новизны, ребятам было интересно. Зимние контрольные поединки подтвердили: мы на верном пути, предложенная тактика усвоена. Это был своего рода тест, и команда его выдержала.
— Первый же официальный матч нынешнего года, против "Зенита", команда с точки зрения оборонительных действий провела безупречно.
— Согласен. "Зенит" — очень сильный соперник, один из лидеров нашего чемпионата. Между тем, в матче с нами он смог создать лишь один момент, и тот после удара Маурисио с дальней дистанции. ПФК ЦСКА, полагаю, создал больше возможностей для взятия ворот. Отмечу, что на зимних сборах у нас не было столь сильного соперника, как "Зенит". По сути, мы прошли важнейшую проверку готовности к новой системе, и увидели, что команда адаптировалась полностью.
— Что скажете об игре с "Зенитом"? Согласны, что ничья стала закономерным итогом?
— Пожалуй, так и есть. Особенно, если учесть, что мы заканчивали матч вдесятером. Добавлю, что игра прошла на высоком уровне. Мягко говоря, удивили некоторые статьи и комментарии, мол, встреча ПФК ЦСКА и "Зенита" получилась неинтересной. Те, кто так считает, не разбираются в футболе и совсем не понимают наш чемпионат. Надо учитывать, что встречались два сильных соперника, очень важно было грамотно построить игру. Лично мне матч понравился.
ЦСКА
— Нынешней зимой армейцы перешли на тактическую схему 3-5-2. По вашим ощущениям, сколько понадобилось времени, чтобы футболисты усвоили эту систему?
— Совсем немного. Думаю, меньше недели. Понятно, что для перехода на ту или иную схему нужно какое-то время, но здесь многое зависит от уровня футболистов. Чем он выше, тем быстрее они усвоят необходимую информацию.
У каждого тренера, разумеется, свое видение футбола, свои требования. В то же время, у игроков есть определенные функции, которые необходимо исполнять. Важно, как действует команда, когда она владеет мячом, и что, в свою очередь, необходимо делать, когда мяч находится у противника. Все это самым подробным образом объясняли на теоретических занятиях, а на тренировках команда выполняла новые упражнения.
Цель состояла в том, чтобы поскорее усвоить схему, по которой мы сейчас играем. Еще раз скажу, футболисты восприняли информацию очень быстро. Кроме всего прочего, сказался эффект новизны, ребятам было интересно. Зимние контрольные поединки подтвердили: мы на верном пути, предложенная тактика усвоена. Это был своего рода тест, и команда его выдержала.
— Первый же официальный матч нынешнего года, против "Зенита", команда с точки зрения оборонительных действий провела безупречно.
— Согласен. "Зенит" — очень сильный соперник, один из лидеров нашего чемпионата. Между тем, в матче с нами он смог создать лишь один момент, и тот после удара Маурисио с дальней дистанции. ПФК ЦСКА, полагаю, создал больше возможностей для взятия ворот. Отмечу, что на зимних сборах у нас не было столь сильного соперника, как "Зенит". По сути, мы прошли важнейшую проверку готовности к новой системе, и увидели, что команда адаптировалась полностью.
— Что скажете об игре с "Зенитом"? Согласны, что ничья стала закономерным итогом?
— Пожалуй, так и есть. Особенно, если учесть, что мы заканчивали матч вдесятером. Добавлю, что игра прошла на высоком уровне. Мягко говоря, удивили некоторые статьи и комментарии, мол, встреча ПФК ЦСКА и "Зенита" получилась неинтересной. Те, кто так считает, не разбираются в футболе и совсем не понимают наш чемпионат. Надо учитывать, что встречались два сильных соперника, очень важно было грамотно построить игру. Лично мне матч понравился.
ЦСКА
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