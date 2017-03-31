Брайан Идову: как отказать "Зениту"? Ну как?

Защитник "Амкара" Брайан Идову вспомнил о времени проведенном в молодежных командах "Зенита".- Давно это было. Больше в тот момент думал о том, что нужно сделать шаг вперед как футболисту. Тренироваться с юношеской командой «Зенита» уже не хотелось. Надо было переходить на следующий уровень. Для начала - в молодежное первенство, а потом, если нужно, в ФНЛ. Уходил со спокойной душой.- Эрнани - хороший футболист, почему бы не пригласить его? Это качественный бразильский игрок. Он будет приносить пользу команде. А цвет кожи не важен.- Конечно, я привык к этому городу, к его улицам, привык ко всем игрокам, к новым ребятам в том числе. Радует, что у нас такой классный коллектив. Когда уезжаю на выходные в Петербург, а затем возвращаюсь обратно, появляется ощущение, что Пермь не покидал.- Да. Здесь я состоялся как взрослый футболист. Сначала попадал в заявку на игры, затем иногда выходил на замену, потом начал появляться в основе. Я застал многих тренеров, и от каждого из них взял понемногу. Каждый из них раскрыл меня по-своему.- И в мыслях не было. Да и предложений никаких не поступало. Решил остаться: я в «Амкаре» уже много времени, меня все устраивает, у нас отличный коллектив. Каждый футболист хочет перейти в топ-клуб, и я не исключение. Это касается и тренеров: все хотят работать с игроками экстра-класса.- Больше всего мне нравятся английские клубы. Болею за «Манчестер Юнайтед» с детства, с того самого финала с «Баварией». Это было нечто! Но я и за середнячками слежу, и за аутсайдерами. Там тоже бывает интересно.- Да. Почему нет? Родной город, родная команда, всю жизнь я провел в Питере, там живут родители, друзья. В детстве на матчах «Зенита» мячи подавал (смеется)! Ну и, в конце концов, как отказать «Зениту»? Ну как?