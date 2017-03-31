Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
12:41
Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (60)
Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (60)
11:21
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
11:00
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (6)
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (6)
Брайан Идову: как отказать "Зениту"? Ну как?
Защитник "Амкара" Брайан Идову вспомнил о времени проведенном в молодежных командах "Зенита".
- Когда уходили из «Зенита», что чувствовали?
- Давно это было. Больше в тот момент думал о том, что нужно сделать шаг вперед как футболисту. Тренироваться с юношеской командой «Зенита» уже не хотелось. Надо было переходить на следующий уровень. Для начала - в молодежное первенство, а потом, если нужно, в ФНЛ. Уходил со спокойной душой.
- Раньше в «Зените» не было темнокожих футболистов, вроде как их там видеть не хотели. Сейчас появился Эрнани. Принципы меняются?
- Эрнани - хороший футболист, почему бы не пригласить его? Это качественный бразильский игрок. Он будет приносить пользу команде. А цвет кожи не важен.
- В «Амкаре» вы больше шести лет. Пермь полюбилась?
- Конечно, я привык к этому городу, к его улицам, привык ко всем игрокам, к новым ребятам в том числе. Радует, что у нас такой классный коллектив. Когда уезжаю на выходные в Петербург, а затем возвращаюсь обратно, появляется ощущение, что Пермь не покидал.
- Можно сказать, что здесь теперь ваш второй дом? В футбольном смысле.
- Да. Здесь я состоялся как взрослый футболист. Сначала попадал в заявку на игры, затем иногда выходил на замену, потом начал появляться в основе. Я застал многих тренеров, и от каждого из них взял понемногу. Каждый из них раскрыл меня по-своему.
- В феврале вы продлили контракт с «Амкаром» на три года. Не думали уйти летом как свободный агент?
- И в мыслях не было. Да и предложений никаких не поступало. Решил остаться: я в «Амкаре» уже много времени, меня все устраивает, у нас отличный коллектив. Каждый футболист хочет перейти в топ-клуб, и я не исключение. Это касается и тренеров: все хотят работать с игроками экстра-класса.
- Команда вашей мечты?
- Больше всего мне нравятся английские клубы. Болею за «Манчестер Юнайтед» с детства, с того самого финала с «Баварией». Это было нечто! Но я и за середнячками слежу, и за аутсайдерами. Там тоже бывает интересно.
- Если «Зенит» позовет обратно, вернетесь?
- Да. Почему нет? Родной город, родная команда, всю жизнь я провел в Питере, там живут родители, друзья. В детстве на матчах «Зенита» мячи подавал (смеется)! Ну и, в конце концов, как отказать «Зениту»? Ну как?
Советский спорт
- Когда уходили из «Зенита», что чувствовали?
- Давно это было. Больше в тот момент думал о том, что нужно сделать шаг вперед как футболисту. Тренироваться с юношеской командой «Зенита» уже не хотелось. Надо было переходить на следующий уровень. Для начала - в молодежное первенство, а потом, если нужно, в ФНЛ. Уходил со спокойной душой.
- Раньше в «Зените» не было темнокожих футболистов, вроде как их там видеть не хотели. Сейчас появился Эрнани. Принципы меняются?
- Эрнани - хороший футболист, почему бы не пригласить его? Это качественный бразильский игрок. Он будет приносить пользу команде. А цвет кожи не важен.
- В «Амкаре» вы больше шести лет. Пермь полюбилась?
- Конечно, я привык к этому городу, к его улицам, привык ко всем игрокам, к новым ребятам в том числе. Радует, что у нас такой классный коллектив. Когда уезжаю на выходные в Петербург, а затем возвращаюсь обратно, появляется ощущение, что Пермь не покидал.
- Можно сказать, что здесь теперь ваш второй дом? В футбольном смысле.
- Да. Здесь я состоялся как взрослый футболист. Сначала попадал в заявку на игры, затем иногда выходил на замену, потом начал появляться в основе. Я застал многих тренеров, и от каждого из них взял понемногу. Каждый из них раскрыл меня по-своему.
- В феврале вы продлили контракт с «Амкаром» на три года. Не думали уйти летом как свободный агент?
- И в мыслях не было. Да и предложений никаких не поступало. Решил остаться: я в «Амкаре» уже много времени, меня все устраивает, у нас отличный коллектив. Каждый футболист хочет перейти в топ-клуб, и я не исключение. Это касается и тренеров: все хотят работать с игроками экстра-класса.
- Команда вашей мечты?
- Больше всего мне нравятся английские клубы. Болею за «Манчестер Юнайтед» с детства, с того самого финала с «Баварией». Это было нечто! Но я и за середнячками слежу, и за аутсайдерами. Там тоже бывает интересно.
- Если «Зенит» позовет обратно, вернетесь?
- Да. Почему нет? Родной город, родная команда, всю жизнь я провел в Питере, там живут родители, друзья. В детстве на матчах «Зенита» мячи подавал (смеется)! Ну и, в конце концов, как отказать «Зениту»? Ну как?
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.