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"Вест Хэм": новый контракт Билича пока не обсуждали

Один из владельцев "Вест Хэма" Дэвид Голд заявил, что лондонский клуб не планирует отправлять в отставку Славена Билича.

- Между нами и Биличем нет никаких разногласий. На собрании руководства клуба будущее Славена не обсуждалось. Его работа нам нравится. Новый контракт с Биличем пока не обсуждали. Но у него еще есть остаток этого сезона, а также следующий, - цитирует Голда AP.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 19:38
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