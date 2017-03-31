"Вест Хэм": новый контракт Билича пока не обсуждали

Один из владельцев "Вест Хэма" Дэвид Голд заявил, что лондонский клуб не планирует отправлять в отставку Славена Билича.



- Между нами и Биличем нет никаких разногласий. На собрании руководства клуба будущее Славена не обсуждалось. Его работа нам нравится. Новый контракт с Биличем пока не обсуждали. Но у него еще есть остаток этого сезона, а также следующий, - цитирует Голда AP.