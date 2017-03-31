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Марко Пьяца пропустит не менее 7-8 месяцев

Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца пропусти около 7-8 месяцев, сообщает Sky Sport Italia.

Футболист сегодня был прооперирован по поводу травмы крестообразных связок колена.
Теги: Ювентус
Сегодня, 20:17
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