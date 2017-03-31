Марко Пьяца пропустит не менее 7-8 месяцев

Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца пропусти около 7-8 месяцев, сообщает Sky Sport Italia.



Футболист сегодня был прооперирован по поводу травмы крестообразных связок колена.