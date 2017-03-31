Марк Хьюз: Шакири может не сыграть с "Лестером"

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз рассказал, что полузащитник Джердан Шакири рискует пропустить матч 30-го тура чемпионата Англии с "Лестером".



"По поводу участия в игре Шакири есть сомнения. У него были небольшие проблемы с мышцами голени. Если Джердан не будет готов полностью, рисковать не будем. Надеюсь, он точно сыграет с "Ливерпулем". Джек Батленд же еще не готов. Мы очень надеемся, что его травмы остались позади и с нетерпением ожидаем его возвращения", - цитирует Хьюза официальный сайт "Сток Сити".