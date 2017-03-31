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Кристиан Тельо: "Барселона" - это просто отдельный мир
Экс-форвард "Барселоны" Кристиан Тельо рассказал, что играть в составе сине-гранатовых - это что-то особое.
"Барселона" — это просто отдельный мир, совершенно особая история. Только "Барса" могла совершить такой камбэк, как в матче против ПСЖ. У всех соперников "Барселоны" в испанской примере есть только одна цель – защищаться. С трудом вспоминаю, когда мне приходилось, играя за "Барсу", возвращаться на свою половину поля в матчах чемпионата, - цитирует Тельо Football Italia.
"Барселона" — это просто отдельный мир, совершенно особая история. Только "Барса" могла совершить такой камбэк, как в матче против ПСЖ. У всех соперников "Барселоны" в испанской примере есть только одна цель – защищаться. С трудом вспоминаю, когда мне приходилось, играя за "Барсу", возвращаться на свою половину поля в матчах чемпионата, - цитирует Тельо Football Italia.
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