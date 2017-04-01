Валерий Карпин: сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной

Главный редактор "Матч ТВ" Валерий Карпин высказал мнение о сборной России.- Самое страшное, что происходит вокруг сборной – это отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям все-таки не все равно. Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это куда гораздо страшнее критики. Оценивать игру команды – не могу. Надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что происходит.- С точки зрения состава - да, а по игре - нет. Если говорить о матче с африканской командой, то здесь дело не в схеме с тремя защитниками, как многие сейчас говорят, можно хоть всей командой обороняться, главное, как это все делать.Загадывать не будем, давайте дождемся Кубка Конфедераций, после него окончательно все станет ясно.