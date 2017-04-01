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Валерий Карпин: сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной

Главный редактор "Матч ТВ" Валерий Карпин высказал мнение о сборной России.

- Самое страшное, что происходит вокруг сборной – это отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям все-таки не все равно. Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это куда гораздо страшнее критики. Оценивать игру команды – не могу. Надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что происходит.

- У вас есть понимание того, что делает Черчесов со сборной?

- С точки зрения состава - да, а по игре - нет. Если говорить о матче с африканской командой, то здесь дело не в схеме с тремя защитниками, как многие сейчас говорят, можно хоть всей командой обороняться, главное, как это все делать.
Загадывать не будем, давайте дождемся Кубка Конфедераций, после него окончательно все станет ясно.

Советский спорт
Теги: Карпин Сборная России
Сегодня, 09:59
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22
(3)
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:43) #
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online

Это "сейчас" преследует нас с детства - кроме коротких перерывов в годах , заканчивающихся цифрой "8" - 1988-й и 2008-й.

Был еще 1986 - но там сплошные слезы/сопли. И цифра "8" тоже кстати есть
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:25) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Валера, хочешь митингов? Тогда к тебе к Навальному...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
сама сборная в этом и виновата!Начиная от поведения футболистов вне поля,заканчивая их безволием на поле на таких турнирах как ЧМ и ЧЕ...Да и ира сборной даже в удачных матчах полное уг
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: NeverKurt
Цитата: anonymous
Зобнин, Кутепов это пздц, о чём ты говоришь?

О Рукожопе, вынувшем 5 банок за два матча я говорю! О Васине, привезшем два гола за матч я говорю! Слава богу мне не надо говорить о Магомеде Жиркоеве, о лингвисте, знатоке бразильского языка - юли о нем говорить? Человек-невидимка, как Акинфеев во втором голе Бельгии - что такие есть на поле, что их нет - разницы никакой.

Ушлёпок: у тебя только кони в сборной играют?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№18 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:16) #
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Цитата: NeverKurt
МЫ - у экранов и на трибунах. Исландия - далеко, а вот осляндия, к сожалению - близко. Носит майки кирпичного цвета и говорит по-русски. Правда говорит х*йню, впрочем и играет так же


Э, да ты не допрыгал. )
Регистрация: 6.10.2009
№17 Написал: NeverKurt (Сегодня, 11:51) #
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Цитата: anonymous
Зобнин, Кутепов это пздц, о чём ты говоришь?

О Рукожопе, вынувшем 5 банок за два матча я говорю! О Васине, привезшем два гола за матч я говорю! Слава богу мне не надо говорить о Магомеде Жиркоеве, о лингвисте, знатоке бразильского языка - юли о нем говорить? Человек-невидимка, как Акинфеев во втором голе Бельгии - что такие есть на поле, что их нет - разницы никакой.
Регистрация: 1.04.2017
№16 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 11:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кому будет интересна сборная в которой игроки сидят только из-за того, что они в своих клубах играют, т.к. существует лимит(то что уничтожает футбол,т.к. россия расистская страна)


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№15 Написал: NeverKurt (Сегодня, 11:34) #
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Цитата: Konnekt
И ещё вопрос - где МЫ и где Исландия...?

МЫ - у экранов и на трибунах. Исландия - далеко, а вот осляндия, к сожалению - близко. Носит майки кирпичного цвета и говорит по-русски. Правда говорит х*йню, впрочем и играет так же
Регистрация: 1.04.2017
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 11:33) #
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NeverKurt,
Зобнин, Кутепов это пздц, о чём ты говоришь?
Регистрация: 8.01.2017
№13 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А как иначе,когда газпромовские каналы устроили из российского футбола шоу-проект с голубым оттенком.
Регистрация: 9.08.2015
№12 Написал: Konnekt (Сегодня, 11:11) #
  • +4
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Болеет за:
«Ростов»
За примером НАСТОЯЩЕЙ национальной сборной и её болельщиков, далеко ходить не надо. Это сборная Исландии образца 2016 года.
И вот вопрос, насколько далеко или близко от этого образца, наша сборная по футболу?
И ещё вопрос - где МЫ и где Исландия...?


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№11 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:07) #
  • +7
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Почти прав. Многим просто уже наср-ть на сборную.
Регистрация: 26.05.2012
№10 Написал: NeverKurt (Сегодня, 10:50) #
  • -7
  •  (15)

Цитата: P.V.
Лично я испытываю чувство стыда.


За Бегемота, к примеру? За то, что Васин до 24 лет грел лавку? За угробленого Базелюка, за Чернова в Енисее, который давно фору даст дровам березовым, за караваева-"е6лонца", ну что поделать, коли клуб так называется!
За исключением Караваева - это то, что сделал ВАШ клуб для ОСЛАбления - сборной МОЕЙ страны.
Регистрация: 1.04.2017
№9 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 10:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Странно. По рейтингу матч с Бельгией обогнал по рейтингу многие передачи 1-й программы.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№8 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:45) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Валера, а если у футболистов нет желания играть в футбол...да, просто играть...от них никто не ждет феерических результатов, от них ждут "рвать жопу за свою страну", а не полуобмороков на поле


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:43) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
А сейчас я не испытываю даже этого чувства и надо сказать так даже лучше, для меня

а у меня скорее после африканцев была ироничная усмешка, мол, "кто б сомневался"
я даже чм14 и че16 смотрел только по одной игре, хотя многие ждут этого годами
а ведь тот же чм02 я реально ждал...и надеялся на сборную, но там ведь реально бились


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Валерий Георгиевич, не в ответ ли это на слова некоторых сборников типа Жиркова, "если свистят ,какие они болельщики?" ,как-то так.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 10:39) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Наша сборная приучила своих граждан к тому, что ничего хорошего от них уже ждать не стоит. Хочу заметить, что это все не первый год длится, по этому всё верно Валера говорит. От себя могу сказать, что если раньше мне было стыдно, я возмущался и тд и тп. А сейчас я не испытываю даже этого чувства и надо сказать так даже лучше, для меня. Буду переживать тогда когда у нас будет достойная команда профессионалов, а не любителей с миллионными зарплатами от которых мяч при приеме отлетает метров на 5.
Регистрация: 30.03.2016
№4 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 10:37) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Савелий
Все верно....- народ желает смотреть футбол, а не его подобие. Бутафория в исполнении сборной порядком надоела...

Народ не пойдёт в Большой театр слушать попсу под фанеру...
Регистрация: 1.02.2012
№3 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 10:34) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: P.V.
Лично я испытываю чувство стыда.

а вот мутко ...нет! ссы в глаза все б...роса!
Регистрация: 20.03.2016
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 10:30) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Лично я испытываю чувство стыда.


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 10:14) #
  • +8
  •  (10)

Все верно....- народ желает смотреть футбол, а не его подобие. Бутафория в исполнении сборной порядком надоела...
Регистрация: 28.12.2015
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