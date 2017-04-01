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Валерий Карпин: сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной
Главный редактор "Матч ТВ" Валерий Карпин высказал мнение о сборной России.
- Самое страшное, что происходит вокруг сборной – это отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям все-таки не все равно. Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это куда гораздо страшнее критики. Оценивать игру команды – не могу. Надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что происходит.
- У вас есть понимание того, что делает Черчесов со сборной?
- С точки зрения состава - да, а по игре - нет. Если говорить о матче с африканской командой, то здесь дело не в схеме с тремя защитниками, как многие сейчас говорят, можно хоть всей командой обороняться, главное, как это все делать.
Загадывать не будем, давайте дождемся Кубка Конфедераций, после него окончательно все станет ясно.
Советский спорт
- Самое страшное, что происходит вокруг сборной – это отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям все-таки не все равно. Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это куда гораздо страшнее критики. Оценивать игру команды – не могу. Надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что происходит.
- У вас есть понимание того, что делает Черчесов со сборной?
- С точки зрения состава - да, а по игре - нет. Если говорить о матче с африканской командой, то здесь дело не в схеме с тремя защитниками, как многие сейчас говорят, можно хоть всей командой обороняться, главное, как это все делать.
Загадывать не будем, давайте дождемся Кубка Конфедераций, после него окончательно все станет ясно.
Советский спорт
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