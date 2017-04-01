Константин Емельянов: конечно, Ребко подвел, но он извинился перед командой

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов прокомментировал игру 29-го тура первенства ФНЛ с "Волгарем" (2:2).– Мы больше тайма играли в меньшинстве: первую карточку Ребко получил за разговоры, вторую – за грубую игру. Перед перерывом нам еще поставили пенальти. Был ли он? Надо смотреть запись, по горячим следам комментировать не буду. Вот тот, что пробили мы, за нарушение против Насадюка, был 1000-процентным.Ребята молодцы, по движению мы выглядели лучше. Доминирования "Волгаря" в большинстве не было. К сожалению, пропустили в добавленное время. Знали, что "Волгарь" полезет на угловой всей командой, готовили замену, но не успели сделать – подвел резервный судья. И сами не разобрались при "стандарте". Жаль, потеряли два очка.– Алексей извинился перед командой, сказал, что подвел. Конечно, подвел. Но что теперь сделаешь? Это будет для него уроком. Мы должны были одерживать победу, которая была нам очень нужна в борьбе за выживание. Клюем, как курочка по зернышку. Тем не менее благодарен ребятам за игру.