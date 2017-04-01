Валерий Карпин: цель реалити-шоу – сделать хорошую футбольную команду

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал о новом реалити-шоу.- Думаю да, работы очень много. Помимо моей основной деятельности появилось еще и реалити-шоу, которое занимает большое количество времени.- С точки зрения организации – да. Иногда бывают накладки, ну и усталость приходит от того, что надо в один день быть в разных местах, переключаться с одной работы на другую.- Идея не моя. Инициативу выдвинула Тина Канделаки, мы внесли лишь кое-какие корректировки, потому что у нас есть понимание, как работает футбольный менеджмент, генеральный директор и тренерский штаб.- Цель – сделать хорошую футбольную команду. Мы выберем самых лучших на каждую позицию, то есть 11 футболистов высокого уровня и запасных. Дальше, если будет спрос, мы будем продвигать их не только на российский рынок, но и на европейский.- Нет. Это никак не может быть резервом для сборной. Невозможно за короткий срок научить играть на уровне сборной России. Может, у кого-то и есть розовые очки, но понимающие люди знают, что это просто несопоставимые вещи.Хочу отметить, что это именно реалити-шоу, и здесь большую роль играет не спортивная составляющая, а именно работа для зрителя, некие эмоции.