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Валерий Карпин: цель реалити-шоу – сделать хорошую футбольную команду

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал о новом реалити-шоу.

- Вы уже больше месяца работаете на телевидении. Можно сказать, что вы уже освоились?

- Думаю да, работы очень много. Помимо моей основной деятельности появилось еще и реалити-шоу, которое занимает большое количество времени.

- Тяжело совмещать участие в программе и вашу работу в качестве главного редактора?

- С точки зрения организации – да. Иногда бывают накладки, ну и усталость приходит от того, что надо в один день быть в разных местах, переключаться с одной работы на другую.

- Новое реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» - большой проект. Кому пришла идея создать подобное?

- Идея не моя. Инициативу выдвинула Тина Канделаки, мы внесли лишь кое-какие корректировки, потому что у нас есть понимание, как работает футбольный менеджмент, генеральный директор и тренерский штаб.

- Какова основная цель этого проекта?

- Цель – сделать хорошую футбольную команду. Мы выберем самых лучших на каждую позицию, то есть 11 футболистов высокого уровня и запасных. Дальше, если будет спрос, мы будем продвигать их не только на российский рынок, но и на европейский.

- Есть мнение, что эта команда, будет неким резервом для сборной под чемпионат мира. Можно так сказать?

- Нет. Это никак не может быть резервом для сборной. Невозможно за короткий срок научить играть на уровне сборной России. Может, у кого-то и есть розовые очки, но понимающие люди знают, что это просто несопоставимые вещи.

Хочу отметить, что это именно реалити-шоу, и здесь большую роль играет не спортивная составляющая, а именно работа для зрителя, некие эмоции.

Советский спорт
Теги: Карпин
Сегодня, 10:58
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