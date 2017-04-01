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Мариано Андухар: я считаю, Месси не стоит возвращаться в сборную Аргентины

Вратарь "Эстудиантеса" и сборной Аргентины Мариано Андухар считает, что Лионеля Месси недостаточно ценят в национальной команде. Напомним, форварда "Барселоны" дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление арбитра.

"Я действительно считаю, что Месси не стоит возвращаться в сборную, пусть ему и нравится играть. Зачем ему возвращаться? Чтобы его опять все освистывали? Никто не ценит его.

Люди считают, что он не играет за Аргентину так, как за "Барселону", винят его в том, что ему наплевать на команду, хотя сами просили его вернуться. Они не ценят то, что имеют, пока не потеряют этого", - цитирует Андухара As.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 12:47
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