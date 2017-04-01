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Юрген Клопп: сборная Бразилии подражает "Ливерпулю"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что сборная Бразилии во многом копирует стиль его команды.

"Тите нравится, как мы играем. Не уверен на сто процентов, но Бразилия хочет играть как "Ливерпуль" и подражает нам. К примеру, Роберто Фирмино мы наигрывали на позиции "девятки", в Бразилии он тоже играет на этой позиции", - цитирует Клоппа Goal.com.
Теги: Клопп Сборная Бразилии Ливерпуль
Сегодня, 16:20
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