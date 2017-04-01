Как Юрген историю писал. "Ливерпуль" второй раз в сезоне выиграл дерби

Чемпионат Англии



30 тур



Ливерпуль 3-1 Эвертон



Голы: Мане, 8, Коутиньо, 31, Ориги, 60 - Пеннингтон, 28.



"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лейва, Вейналдум, Мане (Ориги, 57), Коутиньо (Арнольд, 74), Фирмино (Клаван, 90).



"Эвертон": Роблес, Холгейт, Уильямс, Джагелка, Пеннингтон (Барри, 67), Бэйнс, Дэвис (Валенсия, 66), Гейе, Баркли, Калверт-Льюин (Миральяс, 82), Лукаку.



Предупреждения: Джан, 68 - Дэвис, 26, Баркли, 40, Уильямс, 62. Мане, 8, Коутиньо, 31, Ориги, 60 - Пеннингтон, 28.Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лейва, Вейналдум, Мане (Ориги, 57), Коутиньо (Арнольд, 74), Фирмино (Клаван, 90).Роблес, Холгейт, Уильямс, Джагелка, Пеннингтон (Барри, 67), Бэйнс, Дэвис (Валенсия, 66), Гейе, Баркли, Калверт-Льюин (Миральяс, 82), Лукаку.Джан, 68 - Дэвис, 26, Баркли, 40, Уильямс, 62.

Противостояние "Ливерпуля" и "Эвертона" - одно из самых принципиальных и жарких на Туманном Альбионе, а потомуне мог пройти мимо битвы на "Энфилде".Любопытно, что дерби Мерсисайда остается невероятно жарким, несмотря на то, что главный враг "Ливерпуля" базируется в другом городе. Да, основную часть потока своей ненависти поклонники "красных" направляют в сторону Манчестера и тамошних "дьяволов". Однако это не мешает болельщикам "Ливера" серьезно относиться и к "младшим братьям", любая неудача в матче с которыми очень болезненно бьет по самолюбию главного клуба Мерсисайда.А вот для "Эвертона" соперника принципиальнее "красных" не существует, статус же вечно вторых в колыбели "Битлз" откровенно раздражает "ирисок" и их преданных фанов. Потому болельщики "ирисок" рады каждый возможности ужалить красную часть города.Добавим также, что последний раз "синие" побеждали в дерби аж в октябре 2010-го, а с "Энфилда" три очка увозили… 27 сентября 1999 года!В турнирном же смысле отчетный поединок был важен, прежде всего, для "Ливерпуля". "Эвертон" уверенно обосновался на седьмой позиции, оторвавшись от "Вест Бромвича", а в текущем сезоне это место практически наверняка станет проходным в Лигу Европы."Красные", в свою очередь, отчаянно сражаются именно за право выступить в Лиге Чемпионов, и положение их нельзя назвать очень уж хорошим. Поэтому терять очки в схватке с земляками подопечным Клоппа было никак нельзя. Ну а те, разумеется, мечтали поставить подножку ненавистному супостату. К тому же, в случае победы "ириски" приближались" к "Ливеру" на расстояние трех пунктов и могли помечтать о том, чтобы завершить игровой год выше соседей.Фаворитом мерсисайдского дерби, разумеется, выступали хозяева "Энфилд Роуд". Кроме преимущества родного поля и превосходства в классе у них был и еще один козырь – кадровый. "Эвертон" после недавних матчей сборных лишился оборонцев Колумана и Мори, так что Рональду Куману пришлось в срочном порядке латать дыры, образовавшиеся в защитных порядках его команды.Начало поединка выдалось спокойным и создало иллюзию того, что особой активности в первые 15-20 минут от соперников ждать не стоит. "Ливерпуль" владел небольшим территориальным преимуществом, однако ситуацию особо не нагнетал, а гости "Энфилда" уверенно оборонялись.Потому и стал громом среди ясного неба неожиданный взрыв в исполнении Садио Мане. Сенегалец обыгрался в центре поля с Фирмино и резко ускорился, бросившись к левому углу штрафной. Коутиньо утащил за собой в центр сразу двух защитников, а Мане с линии штрафной площадки из-под третьего несильно, но очень точно катнул мяч под дальнюю штангу, оставив Роблесу возможность лишь бессильно наблюдать за тем, как была взята его крепость.Второе мерсисайдское дерби для африканского форварда "красных" – и второй гол!После этого игра вернулась в спокойное русло, но теперь все это, конечно, было в пользу подопечных Клоппа. Тем более что они и удвоить счет вполне могли, однако Роблес в отменном броске потянул обводящий удар Коутиньо, а его партнер вынес подальше мяч, пикировавший к воротам."Эвертону" долгое время вообще не удавалось подойти к владениям "Ливерпуля", а когда мяч после навеса с левого фланга неожиданно упал в ноги свободному Клаверту-Льюину, это, похоже, стало сюрпризом и для самого 20-летнего англичанина, не справившегося с обработкой.Но в футболе есть такая штука, как стандарты. Они не имеют никакой прямой связи с основными событиями поединка и развиваются по своему внутреннему сценарию. На 28-й минуте мы в который уже раз увидели подтверждение сего тезиса. "Синие" заработали свой всего лишь второй угловой (у "красных", впрочем, к тому моменту корнеров в активе вообще не было), после подачи на ближнюю штангу Ягелка выиграл воздух и сбросил мяч к линии вратарской Бэйнсу, тот в борьбе с оппонентом пробить не сумел, но мяч отскочил к оставленному почему-то безо всякой опеки Пеннингтону, и Мэттью мощным ударом с нескольких метров открыл счет своим голам в АПЛ.И снова наступило царство иллюзий. Показалось, что подшефные Юргена Клоппа шокированы, а из их действий ушла легкость и уверенность. Возможно, этого же от противника ждали и футболисты "Эвертона". Если так, то их тут же облили ледяной водой, ибо ответ "Ливера" случился уже спустя три минуты. И снова все решило индивидуальное мастерство: Коутиньо легко ушел от одного противника, качнул другого и уложил мяч в дальний угол. Роблес вновь остался не у дел.Концовка первой тайма была напряженной и нервной, но опасными моментами команды нас до перерыва больше не баловали.По-видимому, Юрген Клопп решил во второй половине играть по счету, сделав ставку на контратаки. Ну а "Эвертону" не оставалось ничего иного, кроме как идти вперед, используя, прежде всего, дальние передачи и силовую борьбу, ибо это именно то, что "ириски" умеют лучше всего.И уже на самом старте второго тайма им удалось сотворить парочку напряженных ситуаций во владениях Симона Миньоле. Правда, хозяева ответили еще опаснее: после удара Джана мяч срикошетил к Коутиньо, перед тем был уже пустой угол ворот, но бразилец не успел нормально среагировать на отскок.И тут болельщики "Ливерпуля" схватились за сердце. Бэйнс случайно задел ногу Мане, да так неудачно, что повредил Садио лодыжку и не оставил ему шансов на продолжение игры. На лице Клоппа прекрасно читалось все, что он думает о случившемся, но деваться было некуда, и немецкому специалисту пришлось выпускать Ориги.И вот вам очередная ирония (ну а куда ж без шуток на первое апреля?) судьбы – вынужденная замена обернулась успехом! Бельгийский форвард хозяев еще не успел как следует вступить игру, когда его команда перехватила мяч на левом фланге, Коутиньо вновь притянул к себе магнитом половину обороны "Эвертона", освободив пространство для Ориги, тот отклеился от Бэйнса, получил своевременную передачу от партнера и, не сближаясь с далеко вышедшим с линии Роблесом, из-за штрафной мощнейшим ударом отправил мяч в сетку.До финального свистка оставалось еще целых полчаса, так что "синие" сдаваться не собирались. Они шли вперед, боролись, Куман бросал в бой свежие силы. Но ощущение, что исход встречи уже предрешен, не покидало. Хотя попади Баркли в створ, когда он пробивал головой, и не вытащи Миньоле мяч после удара Фолгейта и пренеприятнейшего рикошета, ситуация могла бы обостриться.Впрочем, и "Ливерпуль" имел шанс довести счет до разгромного, когда Роблес (вот уж не повезло голкиперу "Эвертона" – отыграл хорошо, спасал, а все равно получил три гола) потянул мяч, здорово пущенный вышедшим на замену Арнольдом.Итак, поклонникам "синих" придется и дальше ждать лучших времен в дерби, а "Ливер" обыграл земляков второй раз в сезоне и добыл важнейшие три очка. Но это все локальные события. А имеется и глобальное: Юрген Клопп навсегда вошел в историю красного Мерсисайда, став первым тренером "Ливерпуля", выходившим триумфатором из трех первых встреч с "Эвертоном"!