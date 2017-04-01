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15:38
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (1)
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (1)
08:50
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
Фарфан принес "Локомотиву" выездную победу над "Уфой"
"Уфа" в матче 21-го тура чемпионата России на своем поле проиграла "Локомотиву".
Чемпионат России
21 тур
"Уфа" - "Локомотив" 0:1
Гол: Фарфан, 40
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Карп (Безденежных, 70), Никитин, Пауревич, Пуцко, Засеев (Обляков, 75), Сухов (Кротов, 84), Стоцкий, Фатай, Сысуев
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 89), Фарфан, Ал. Миранчук
Предупреждения: Игнатьев, 20, Тарасов, 70
Чемпионат России
21 тур
"Уфа" - "Локомотив" 0:1
Гол: Фарфан, 40
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Карп (Безденежных, 70), Никитин, Пауревич, Пуцко, Засеев (Обляков, 75), Сухов (Кротов, 84), Стоцкий, Фатай, Сысуев
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 89), Фарфан, Ал. Миранчук
Предупреждения: Игнатьев, 20, Тарасов, 70
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