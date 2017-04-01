Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Фарфан принес "Локомотиву" выездную победу над "Уфой"

"Уфа" в матче 21-го тура чемпионата России на своем поле проиграла "Локомотиву".

Чемпионат России

21 тур

"Уфа" - "Локомотив" 0:1

Гол: Фарфан, 40

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Карп (Безденежных, 70), Никитин, Пауревич, Пуцко, Засеев (Обляков, 75), Сухов (Кротов, 84), Стоцкий, Фатай, Сысуев

"Локомотив": Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 89), Фарфан, Ал. Миранчук

Предупреждения: Игнатьев, 20, Тарасов, 70
Теги: Уфа Локомотив
Сегодня, 16:53
Напечатать
14
(2)
№14 Написал: Климак 32 (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (0)
online

Все молодцы!!! С победой!!!


--------------------
"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№13 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: ctalin
резинку подтянули ,что бы штаны на пятки совсем не упали ....скукота!

а чё адекваты перевелись что ли?
Регистрация: 20.03.2016
№12 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 17:21) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ubica,
то ли дело при старухе,победы над Барсой были нормой...где-то в параллельном мире.


--------------------
Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№11 Написал: boralex саратов (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ubica

Радуемся победе над Уфой.....Докатились!!! sob

Попробуй хоть что-то хорошее увидеть в победе своей команды!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№10 Написал: ubica (Сегодня, 17:10) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: boralex
Уфа гораздо выше нас находилась по таблице, значит и результат - норм.

Радуемся победе над Уфой.....Докатились!!! sob


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:09) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Получше Уфы играли, заслуженная победа.
Комаду с выигрышем.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№8 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Паровозы. За игру не стыдно. Фарфан молодец.Но все еще впереди!!!!А Уфа -крепкий орешек .
Регистрация: 18.03.2012
№7 Написал: boralex саратов (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! Хотелось бы ещё агрессивнее атаку увидеть, но всё-таки Уфа гораздо выше нас находилась по таблице, значит и результат - норм. Фара - молодцом!!!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Паровозы! Неплохо сегодня в пас играли, шустро. Фарфана с почином, Миранчук опять неплохо отыграл!
Регистрация: 21.03.2011
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: паровоз
другого дебюта от Фарфана и не ждал!

Полезный игрок. С победой, братишечка.)))


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: паровоз (Сегодня, 16:58) #
  • +2
  •  (6)

другого дебюта от Фарфана и не ждал!
Регистрация: 25.06.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:57) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально. Сыграли не броско но как говорится с победой братья-Паровозы.

Цитата: alexey.shomin.9
С почином,и,с возвращением ,Локопоезд!

Мерси вам на добром слове.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:55) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Со стороны Уфы ее фирменная игра на 0, но ошибся сегодня вратарь, а Локо выглядел лучше, и 3 очка увозит заслуженно.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 16:55) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
С почином,и,с возвращением ,Локопоезд!
Регистрация: 30.10.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.