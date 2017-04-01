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Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
16:52
Матч первых (2)
Матч первых (2)
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Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
Учитесь, студенты! "Арсенал" оттолкнулся от дна и оставил там "Томь"
В игре самых малозабивных команд чемпионата, занимавших места в зоне прямого вылета, «Арсенал» сыграл гораздо более убедительно и предсказуемо победил, хотя долгое время не заканчивал с интригой в матче.
Пары вместо уроков
«Томь» в соцсетях упоминается в основном в одном контексте: паблики ВК пестрят изображениями школьников, которых задержали после уроков, из-за чего они не попали в заявку «Томи» на матч. Но основа от того, что суббота – учебный день, всё-таки не страдает. После сенсационной победы над «Амкаром» Валерий Петраков не производил изменений в составе, в котором не нашлось места игрокам моложе 20 лет. Под определение «молодые» здесь попадали защитники Митирев Осипов; вингер, переквалифицированный в правого латераля Сасин; нападающий Соболев. Всем этим ребятам от 20 до 21 года.
Александров, Александров...
Туляки не покупали игроков этой зимой, но всё равно смогли неплохо укрепиться – о дублёрах в составе речь не шла. Самым продуктивным новичком в 1-м тайме оказался болгарин Александров. Сначала Михаил разобрался на фланге с Сасиным и навесил на Бурмистрова – Солосину пришлось спасать команду. А на 19-й минуте «Томи» не помог и вратарь: Сасин с Митиревым не поделили Александрова, который воспользовался безобразной игрой в обороне и чётко пробил с линии штрафной.
Кто в Туле хозяин
В целом «Арсенал» провёл 1-й тайм очень неплохо: туляки заметно превосходили соперника в мастерстве и резкости, без больших затруднений вскрывали его оборону за счёт действий всё того же Александрова и очень быстрого напористого Думбия, во 2-м тайме болельщики даже начали скандировать его фамилию. Дважды угрожал воротам активно поддерживавший атаку Кирилл Комбаров. Несмотря на соседство в таблице, было понятно, кто зимой укреплялся, а кто пытался набрать хоть какой-нибудь состав, чтобы доиграть чемпионат.
«Томь» старалась выходить в атаку через высокого Соболева и Сасина, которому пока роль атакующего игрока всё-таки ближе. То, что «Арсенал» большими силами шёл вперёд, давало томичам пространство, но мастерства очень ощутимо не хватало. Если у гостей и получались несколько хороших передач подряд, то атака неизбежно завершалась какой-нибудь несуразицей.
С синицей в руках
Тенденция к удерживанию счёта обозначилась в игре «Арсенала» ещё в концовке 1-го тайма, но в перерыве Сергей Кирьяков, похоже, не призывал футболистов вернуть себе преимущество. Видимо, туляки решили, что Думбия и компании будет легче феерить на пространстве, а сзади надо сыграть всё же большими силами, понадёжнее.
«Томь» сразу перехватила инициативу и стала проникать в штрафную – теперь гостям не хватало последнего паса или удара, они стали заходить в попытках отыграться гораздо дальше. Невысокий класс игроков проявлялся не только впереди. В середине тайма Митирев увидел пас соперника, долго ждал прибытия мяча, но отбросил его в сторону на Думбию. Муса выкатил мяч Расичу, в игру снова пришлось серьёзно вступить вратарю «Томи» Солосину.
С энергией Мусы и голевым чутьём Думбия
Тот самый симбиоз двух бывших нападающих ЦСКА был вознаграждён за своё упорство и старание. Интрига в матче сохранялась до 74-й минуты, когда Кирилл Комбаров после штрафного с острого угла запустил мяч в ворота, Солосин его отбил, но на добивание первым пронырнул Думбия. Соболев пытался вынести с ленточки, но инстинкт нападающего всё же пересил: коснувшись его, мяч залетел в ворота и оформил поражение «Томи» – в 2 забитых мяча не верили и сами игроками гостей. Уставшие парни Петракова в концовке совсем приуныли и пропустили ещё и от Комбарова – сегодня в Туле томичам снова указали на их место, на котором они, скорее всего, и останутся до конца чемпионата.
Работа на перспективу
Думали, что после заключительного гола Комбарова не было знаменательных событий? Ан нет, на замену вышел дебютант Гурам Аджоев. Не спортивный директор "Арсенала", конечно, а его 22-летний сын. Остаётся надеяться, что на своём пути перспективный футболист не столкнётся с засильем блатных, получит достаточно шансов проявить себя и олицетворит собой светлое будущее тульского футбола.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко (Стеклов, 88), Думбия, Александров, Боурчану, Бурмистров (Аджоев, 90), Расич, (Шевченко, 73).
"Томь":Солосин, Митерев, (Карымов, 79), Осипов, Баляйкин, Чуперка, Кузнецов, (Науменко, 88), Пугин, Попов, Сасин, Голышев, Соболев, (Макурин, 81).
Предупреждения: Осипов, 26, Сасин, 33, Думбия, 66, Баляйкин, 76, Карымов, 86, Бурочану, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Пары вместо уроков
«Томь» в соцсетях упоминается в основном в одном контексте: паблики ВК пестрят изображениями школьников, которых задержали после уроков, из-за чего они не попали в заявку «Томи» на матч. Но основа от того, что суббота – учебный день, всё-таки не страдает. После сенсационной победы над «Амкаром» Валерий Петраков не производил изменений в составе, в котором не нашлось места игрокам моложе 20 лет. Под определение «молодые» здесь попадали защитники Митирев Осипов; вингер, переквалифицированный в правого латераля Сасин; нападающий Соболев. Всем этим ребятам от 20 до 21 года.
Александров, Александров...
Туляки не покупали игроков этой зимой, но всё равно смогли неплохо укрепиться – о дублёрах в составе речь не шла. Самым продуктивным новичком в 1-м тайме оказался болгарин Александров. Сначала Михаил разобрался на фланге с Сасиным и навесил на Бурмистрова – Солосину пришлось спасать команду. А на 19-й минуте «Томи» не помог и вратарь: Сасин с Митиревым не поделили Александрова, который воспользовался безобразной игрой в обороне и чётко пробил с линии штрафной.
Кто в Туле хозяин
В целом «Арсенал» провёл 1-й тайм очень неплохо: туляки заметно превосходили соперника в мастерстве и резкости, без больших затруднений вскрывали его оборону за счёт действий всё того же Александрова и очень быстрого напористого Думбия, во 2-м тайме болельщики даже начали скандировать его фамилию. Дважды угрожал воротам активно поддерживавший атаку Кирилл Комбаров. Несмотря на соседство в таблице, было понятно, кто зимой укреплялся, а кто пытался набрать хоть какой-нибудь состав, чтобы доиграть чемпионат.
«Томь» старалась выходить в атаку через высокого Соболева и Сасина, которому пока роль атакующего игрока всё-таки ближе. То, что «Арсенал» большими силами шёл вперёд, давало томичам пространство, но мастерства очень ощутимо не хватало. Если у гостей и получались несколько хороших передач подряд, то атака неизбежно завершалась какой-нибудь несуразицей.
С синицей в руках
Тенденция к удерживанию счёта обозначилась в игре «Арсенала» ещё в концовке 1-го тайма, но в перерыве Сергей Кирьяков, похоже, не призывал футболистов вернуть себе преимущество. Видимо, туляки решили, что Думбия и компании будет легче феерить на пространстве, а сзади надо сыграть всё же большими силами, понадёжнее.
«Томь» сразу перехватила инициативу и стала проникать в штрафную – теперь гостям не хватало последнего паса или удара, они стали заходить в попытках отыграться гораздо дальше. Невысокий класс игроков проявлялся не только впереди. В середине тайма Митирев увидел пас соперника, долго ждал прибытия мяча, но отбросил его в сторону на Думбию. Муса выкатил мяч Расичу, в игру снова пришлось серьёзно вступить вратарю «Томи» Солосину.
С энергией Мусы и голевым чутьём Думбия
Тот самый симбиоз двух бывших нападающих ЦСКА был вознаграждён за своё упорство и старание. Интрига в матче сохранялась до 74-й минуты, когда Кирилл Комбаров после штрафного с острого угла запустил мяч в ворота, Солосин его отбил, но на добивание первым пронырнул Думбия. Соболев пытался вынести с ленточки, но инстинкт нападающего всё же пересил: коснувшись его, мяч залетел в ворота и оформил поражение «Томи» – в 2 забитых мяча не верили и сами игроками гостей. Уставшие парни Петракова в концовке совсем приуныли и пропустили ещё и от Комбарова – сегодня в Туле томичам снова указали на их место, на котором они, скорее всего, и останутся до конца чемпионата.
Работа на перспективу
Думали, что после заключительного гола Комбарова не было знаменательных событий? Ан нет, на замену вышел дебютант Гурам Аджоев. Не спортивный директор "Арсенала", конечно, а его 22-летний сын. Остаётся надеяться, что на своём пути перспективный футболист не столкнётся с засильем блатных, получит достаточно шансов проявить себя и олицетворит собой светлое будущее тульского футбола.
Чемпионат России
21 тур
"Арсенал" - "Томь" 3:0
21 тур
"Арсенал" - "Томь" 3:0
Голы: Александров, 19, Думбия, 74, Комбаров, 89
"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко (Стеклов, 88), Думбия, Александров, Боурчану, Бурмистров (Аджоев, 90), Расич, (Шевченко, 73).
"Томь":Солосин, Митерев, (Карымов, 79), Осипов, Баляйкин, Чуперка, Кузнецов, (Науменко, 88), Пугин, Попов, Сасин, Голышев, Соболев, (Макурин, 81).
Предупреждения: Осипов, 26, Сасин, 33, Думбия, 66, Баляйкин, 76, Карымов, 86, Бурочану, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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