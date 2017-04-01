Сергей Семак: есть проблемы, над которыми нам надо работать

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подвел итоги матча с "Локомотивом", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Начали неплохо, владели преимуществом, были неплохие комбинации. После пропущенного мяча нужно было отыгрываться – «Локомотив» хорошо оборонялся. Во втором тайме немного перестроились, постарались использовать весь наш атакующий потенциал. Старания было много, а вот с остротой хуже. Есть проблемы, над которыми надо работать, результат, конечно, не устраивает.



- Какие изменения будете вносить перед полуфиналом кубка?



- Это пресс-конференция по ходу этого матча, пока не готов ответить на этот вопрос. Нужно проанализировать, просмотреть, узнать состояние ребят, а потом будем думать, кто сыграет и как сыграет.



- Что испытывает человек, когда проигрывает первый матч в карьере?



- Любая серия когда-то начинается и заканчивается, я к этому абсолютно готов, нужно воспринимать достойно. Победы надо принимать со смирением, а поражения – с достоинством.



- Что можете сказать о пропущенном мяче?



- Здесь нужно разбираться, была индивидуальная ошибка, дали возможность пробить, а дальше проанализируем. Не могу сказать, что год из ничего. Все-таки нужно обладать мастерством, чтобы обыграть, пробить, попасть, забить. Но для нас это был абсолютно необязательный гол.