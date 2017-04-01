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Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
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Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал итог матча 21-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3).
"Футбол состоит из моментов. Когда мы пытаемся организовать игру, то правильно делаем. Были хорошие моменты и подходы, но в обороне так играть нельзя. Я бы, конечно, сделал бы выводы и перестановки в составе. Но некого ставить, некого поменять, а ошибки в обороне дорогого стоят. Сегодня это стоило нам положительного результата", – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".
"Футбол состоит из моментов. Когда мы пытаемся организовать игру, то правильно делаем. Были хорошие моменты и подходы, но в обороне так играть нельзя. Я бы, конечно, сделал бы выводы и перестановки в составе. Но некого ставить, некого поменять, а ошибки в обороне дорогого стоят. Сегодня это стоило нам положительного результата", – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".
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