Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал итог матча 21-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3).



"Футбол состоит из моментов. Когда мы пытаемся организовать игру, то правильно делаем. Были хорошие моменты и подходы, но в обороне так играть нельзя. Я бы, конечно, сделал бы выводы и перестановки в составе. Но некого ставить, некого поменять, а ошибки в обороне дорогого стоят. Сегодня это стоило нам положительного результата", – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".