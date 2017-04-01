"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции

"ПСЖ" в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка французской лиги.



Кубок Франции



Финал



"Монако" - "ПСЖ" 1:4



Голы: Дракслер, 4, Лемар, 33, Ди Мария, 44, Кавани, 57, 90+1



"Монако": Субашич - Глик, Менди, Сидибе, Жемерсон - Бакайоко, Моутинью, Лемар, (Кардона, 89), Бернарду Силва, Мбаппе - Жермен, (Дирар, 68).



"ПСЖ": Трапп - Тиаго Силва, Курзава, Орье, Кимпембе - Рабьо, Мотта, (Моура, 88), Ди Мария, Верратти, (Матуиди, 88), Дракслер, (Пасторе, 61), - Кавани.



Предупреждения: Менди, 67. Трапп, 75