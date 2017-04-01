Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции

"ПСЖ" в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка французской лиги.

Кубок Франции

Финал

"Монако" - "ПСЖ" 1:4

Голы: Дракслер, 4, Лемар, 33, Ди Мария, 44, Кавани, 57, 90+1

"Монако": Субашич - Глик, Менди, Сидибе, Жемерсон - Бакайоко, Моутинью, Лемар, (Кардона, 89), Бернарду Силва, Мбаппе - Жермен, (Дирар, 68).

"ПСЖ": Трапп - Тиаго Силва, Курзава, Орье, Кимпембе - Рабьо, Мотта, (Моура, 88), Ди Мария, Верратти, (Матуиди, 88), Дракслер, (Пасторе, 61), - Кавани.

Предупреждения: Менди, 67. Трапп, 75
Теги: ПСЖ Монако
Вчера, 23:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.