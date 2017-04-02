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Бастиан Швайнштайгер отличился в первом матче за "Чикаго Файр"

Полузащитник клуба МЛС "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер отметился голом в дебютном матче за свою новую команду.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" отличился на 17-й минуте игры регулярного чемпионата с "Монреаль Импэкт" (2:2).

ВИДЕО - здесь

Газета.ru
Теги: Швайнштайгер
Сегодня, 00:42
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