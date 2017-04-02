Бастиан Швайнштайгер отличился в первом матче за "Чикаго Файр"

Полузащитник клуба МЛС "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер отметился голом в дебютном матче за свою новую команду.Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" отличился на 17-й минуте игры регулярного чемпионата с "Монреаль Импэкт" (2:2).