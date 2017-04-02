Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Вагнер Лав вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионата Турции

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за "Аланьяспор", оформил дубль в домашнем матче 26-го тура чемпионата Турции с "Касымпашой", принеся своей команде победу.

32-летний Вагнер Лав занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции с 15 голами (5 - с пенальти) в 23 матчах, уступая лишь Дженку Тосуну из "Бешикташа", на счету которого 16 голов (6 - с пенальти) в 25 встречах.

Чемпионат
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 01:20
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.