Унаи Эмери: "ПСЖ" - это команда, которая привыкла побеждать

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери дал оценку финальному матче Кубка французской лиги с "Монако" (4:1).



"ПСЖ" - это команда, которая привыкла побеждать. Нам было очень непросто обыграть такого сильного соперника, однако очень важно, что мы это сделали. Постараемся повторить то же самое и в чемпионате", - цитирует Эмери Tmw.