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Унаи Эмери: "ПСЖ" - это команда, которая привыкла побеждать

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери дал оценку финальному матче Кубка французской лиги с "Монако" (4:1).

"ПСЖ" - это команда, которая привыкла побеждать. Нам было очень непросто обыграть такого сильного соперника, однако очень важно, что мы это сделали. Постараемся повторить то же самое и в чемпионате", - цитирует Эмери Tmw.
Теги: Эмери ПСЖ
Сегодня, 01:51
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