Арсен Венгер: уход из тренерской профессии равносилен смерти

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что не видит себя нигде, кроме как на тренерском поприще.



"Это молодые могут себе позволить завершить карьеру. Для старых людей уход из профессии равносилен смерти.



Я же по-прежнему голоден до побед. Сейчас на меня оказывается большее давления, чем 20 лет назад, но я так же хочу побеждать, как и раньш", - цитирует Венгера The Telegraph.



Напомним, контракт французского специалиста с "Арсеналом" истекает нынешним летом.