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Томас Тухель: Обамеянг просто хотел насладиться моментом

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал способ, с помощью которого форвард Пьер-Эмерик Обамеянг отпраздновал гол в ворота "Шальке". Напомним, игрок надел маску Человека-паука.

"Не согласен с тем, что таким образом он проявил неуважение к сопернику. Это дерби, в таких матчах празднование гола - часть действа. Он просто хотел насладиться моментом", — цитирует Тухеля официальный сайт команды.
Теги: Тухель Обамеянг Боруссия Д Шальке
Сегодня, 08:30
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