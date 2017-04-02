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Мамаду Сако: мы не ставили перед собой задачу не проиграть - мы хотели выиграть

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако высказался о победе над "Челси" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

"Мы сыграли очень хорошо, матч, как и ожидалось, получился непростым. Мы играли с большим сердцем. Мы не ставили перед собой задачу не проиграть - мы хотели выиграть", - цитирует Сако ВВС.
Теги: Сако Кристал Пэлас Челси
Сегодня, 10:26
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