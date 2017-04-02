Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Тони Пьюлис: в следующем сезоне "МЮ" выиграет чемпионат Англии

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис считает, что в следующем сезоне "Манчестер Юнайтед" станет чемпионом Англии.

"Жозе Моуринью - специалист топ-уровня. В текущем сезоне он строит отличную команду, летом усилит ее на трансферном рынке, и в следующем сезоне выиграет чемпионат. По крайней мере, я бы не стал рисковать и ставить против этого", - цитирует Пьюлиса Goal.com.
Теги: Вест Бромвич Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.