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"Амкар" - "Терек": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России "Амкар" - "Терек".

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Прокофьев.

"Терек": Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, Роши, Балай.
Теги: Амкар Терек
Сегодня, 13:01
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