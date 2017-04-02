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Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
"Амкар" - "Терек": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России "Амкар" - "Терек".
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Прокофьев.
"Терек": Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, Роши, Балай.
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Прокофьев.
"Терек": Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, Роши, Балай.
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