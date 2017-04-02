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16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
09:29
Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком"
В матче 21-го тура чемпионата России "Амкар" в Перми принимал "Терек".
Чемпионат России
21 тур
"Амкар" - "Терек" 1:1
Голы: Гиголаев, 13, Митришев, 35
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, (Йовичич , 46), Гиголаев, Костюков, (Гасилин, 84), Гол, Огуде, Прокофьев, (Бодул, 68).
"Терек": Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, (Дьомбер, 89), Роши, (Мирзов, 75), Балай, (Мбенгуе, 83).
Предупреждения: Роши, 23, Уциев, 77
Чемпионат России
21 тур
"Амкар" - "Терек" 1:1
Голы: Гиголаев, 13, Митришев, 35
"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, (Йовичич , 46), Гиголаев, Костюков, (Гасилин, 84), Гол, Огуде, Прокофьев, (Бодул, 68).
"Терек": Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, (Дьомбер, 89), Роши, (Мирзов, 75), Балай, (Мбенгуе, 83).
Предупреждения: Роши, 23, Уциев, 77
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