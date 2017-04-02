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"Амкар" сыграл вничью с "Тереком"

В матче 21-го тура чемпионата России "Амкар" в Перми принимал "Терек".

Чемпионат России

21 тур

"Амкар" - "Терек" 1:1

Голы: Гиголаев, 13, Митришев, 35

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, (Йовичич , 46), Гиголаев, Костюков, (Гасилин, 84), Гол, Огуде, Прокофьев, (Бодул, 68).

"Терек": Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, (Дьомбер, 89), Роши, (Мирзов, 75), Балай, (Мбенгуе, 83).

Предупреждения: Роши, 23, Уциев, 77
Теги: Амкар Терек
Сегодня, 15:24
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(0)
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 17:05) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Две левейшие команды.
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
С 4-го по 10-е места - плотненько идут.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (2)

Если говорить о футболе, то команды типа Амкара не играют в футбол, а зарабатывают деньги. Нет судьи, купленного вышестоящим, нет игры Амкара. Да и зачем футбол? Есть хочется, а в спорте ничего все одно не достигнуть
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 15:29) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Если говорить о таблице: Терек догнал Локо, Амкар не смог обойти Уфу..
Регистрация: 21.11.2016
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