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16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
09:29
Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
ЦСКА назвал состав на матч против "Крыльев Советов"
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов".
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Головин, Натхо, Витиньо, Ионов.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Головин, Натхо, Витиньо, Ионов.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
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