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ЦСКА назвал состав на матч против "Крыльев Советов"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Головин, Натхо, Витиньо, Ионов.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Сегодня, 15:26
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№1 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:54) #
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Цитата: Non-blue Oyster
От перемены тренера тактика "ипани на негра" - не меняется

Коровье говно нарисовалось. Как там семеро негритят в тушинском хлеве, аклиматизацию прошли? Да, а где играет мясси тушинского разлива?
Регистрация: 15.05.2015
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