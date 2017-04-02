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"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Данни обыграл "Рубин"

В матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" в Казани обыграл "Рубин".

Чемпионат России

21 тур

"Рубин" - "Зенит" 0:2

Голы: Дзюба, 36, Данни, 40.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, М'Вила (Лестьенн, 67), Цакташ, Камболов, Ахметов (Рочина, 57), Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас.

"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 88), Данни, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба.

Предупреждения: Юсупов, 49, Ломбертс, 62, Жулиано, 65, Набиуллин, 87.
Удаление: Юсупов, 84.
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 15:53
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51
(4)
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№51 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Радует последнее время Луческу, хоть и не до конца, стал тусовать состав, что очень правильно- кто почувствовал себя королём, пускай отдыхает, тем более, кроме 5-6 игроков, остальные уступают в классе, что в поле, что на скамейке, также мог оставить на скамейке и Дзюбу(он ведь больной) и убедиться, что без него игра была бы куда веселее, а кто обольщается, что он на пару с защитником Рубина забил гол- то это ваши проблемы. Можно сделать и выводы, что Цаллагов, на удивление, ничем не хуже и Смольникова, и Анюкова, а Эрнани с Юсуповым неплохо смотрятся в центре, но есть одно НО- игроки Рубина не особо боролись за мяч в середине поля, а зенитовцы в этом уступают Гарсии, к" бабке не ходи". Ну и спасибо Грасии, что не стал ставить автобус, а играл от себя.

wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Рубин удивил, автобус поставил, зачем? Играй, как последние 20 минут, повеселее было-бы смотреть....Жулиано-о-о-о....
..исчез парень, Кокорин-это чудо...ладно, парочку Спаму закатит, и пусть курит дальше... smile
Чудик, чем тебе снова не угодил Кокорин? Ты футбол смотрел, какой автобус? Был бы автобус, то мучились бы также, как с Амкаром, где уж автобус, всем автобусам автобус, по схеме 8+2.
Регистрация: 13.11.2009
№50 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 17:16) #
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online

Цитата: mongolor
Благодаря деревянной голове и голу Данни , у свинтусов пропала уверенность в завтрашнем дне)
Зенит с победой!


да не в этом дело, а в том, что нам опять не дадут пробить пенальти, гол наш не засчитают и еще пенальти в наши ворота придумают
Регистрация: 15.02.2017
№49 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Благодаря деревянной голове и голу Данни , у свинтусов пропала уверенность в завтрашнем дне)
Зенит с победой!
Регистрация: 24.04.2009
№48 Написал: bayron казань (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Ростов»
С уходом Бердыева Рубин стал какой бесхребетной популяцией, соответствующей своему месту в нынешнем чемпионате, не способной решать какие-либо серьезные задачи. Смешны комментаторы, продолжающие что-то мычать о "спортивности" Казани, наверное, по инерции. Массовость, может, и есть, достижения убогие
Регистрация: 16.02.2017
№47 Написал: AnK. (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну естественно. "Рубин"-левейшая команда. И "Зенит" не мог ей проиграть. Где "Рубин" и где "Зенит"?!
Регистрация: 1.02.2017
№46 Написал: Бриг (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Неожиданная победа Зенита, невразумительная игра Рубина...Ожидал результативную ничью...Отметил бы игру Дани..вот уж действительно, неувядаемый, профи, что еще можно сказать..Кержаков, вместо Кокорина общей картины бы не испортил...
Регистрация: 21.11.2016
№45 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:50) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
такой зенит нам не страшен laughing


(Голосом Н.Н.Озерова)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№44 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:45) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: SPV
Все решится 16.04. в Москве, причем Спартаку главное не проиграть

Ничего подобного. .Решится всё ближе к 30 туру, если конечно не вмешается Заговор.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№43 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Рубин удивил, автобус поставил, зачем? Играй, как последние 20 минут, повеселее было-бы смотреть....Жулиано-о-о-о....
..исчез парень, Кокорин-это чудо...ладно, парочку Спаму закатит, и пусть курит дальше... smile
Регистрация: 15.12.2013
№42 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Да уж. Проиграй спариак и веселуха.


Тогда придется вас в обязательном порядке на третью строчку отправлять
Регистрация: 2.02.2012
№41 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: yuri
Спартак не та далеко как кажется, в таблице..

Все решится 16.04. в Москве, причем Спартаку главное не проиграть

Да уж. Проиграй спариак и веселуха.
Регистрация: 6.01.2006
№40 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
задаюсь вопросом, игра на результат или не могут???

хорошо бы вопрос этот Мирче задать...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№39 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Спартак не та далеко как кажется, в таблице..

Все решится 16.04. в Москве, причем Спартаку главное не проиграть
Регистрация: 2.02.2012
№38 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Зенит сегодня с "бочками " играл

... с камнями.
Если они решили играть вторым номером, это их проблемы, как их не назови. Наши тоже форсаж не включали, поэтому и задаюсь вопросом, игра на результат или не могут???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№37 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (6)
online

такой зенит нам не страшен laughing
Регистрация: 7.12.2016
№36 Написал: avnik море (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
avnik,
Футбол невразумителен, судья странный. Спартак скорее всего чемпион, правда не уверен что это хорошо в Европе, но лучше, чем ЦСКА. Зенит без игроков типа Аршавина и Халка убог. И, кстати, Боаш очень неплохой тренер, Примерно это все мысли по поводу прошедшего матча)


Согласен с вами.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№35 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Всех, части касающейся, и спартаковских, с нашей заслуженной победой!!!
Порадовали многие, с которыми были непонятки, Цаллагов, Эрнани, Лунёв, Коля, всем можно ставить пять. Кокорин не создавал, но и не портил. Лучшие Данни и неподражаемый Кришито. Разочаровал Жулиано, совсем не в форме после сборной.
По игре, много пасов назад, когда есть возможность бежать вперед, работали на результат, или не могут, вопрос???.....
.


Вы это серьёзно? Зенит сегодня с "бочками " играл из анекдота и выиграл у них не без вопросов. А вы пятёрки раздаёте. "Удовлетворительно" -это максимум за сегодняшнюю игру.
Регистрация: 15.03.2012
№34 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (10)

avnik,
Футбол невразумителен, судья странный. Спартак скорее всего чемпион, правда не уверен что это хорошо в Европе, но лучше, чем ЦСКА. Зенит без игроков типа Аршавина и Халка убог. И, кстати, Боаш очень неплохой тренер, Примерно это все мысли по поводу прошедшего матча)
Регистрация: 23.09.2008
№33 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Срань схватили за хвост, было бы неплохо, если им завтра Оренбург вставит свою оренбургскую ялду.

задний привод завтра не теряйся,хотя тебя и так за мужика никто не считает)))
там и ответишь sunglasses


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№32 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 16:17) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дани заслуживает уважения....
Регистрация: 21.10.2013
№31 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:11) #
  • +2
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Всех, части касающейся, и спартаковских, с нашей заслуженной победой!!!
Порадовали многие, с которыми были непонятки, Цаллагов, Эрнани, Лунёв, Коля, всем можно ставить пять. Кокорин не создавал, но и не портил. Лучшие Данни и неподражаемый Кришито. Разочаровал Жулиано, совсем не в форме после сборной.
По игре, много пасов назад, когда есть возможность бежать вперед, работали на результат, или не могут, вопрос???
Срань схватили за хвост, было бы неплохо, если им завтра Оренбург вставит свою оренбургскую ялду.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№30 Написал: avnik море (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
avnik,
У вас непоняток на 10 очков, а все про Зенит бубните. Играйте и выигрывайте, а то слезы льете, хлеще Луческу.


А я что-то плохое про вас сказал? Я про футбол...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№29 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:08) #
  • -7
  •  (19)
online

плять, ну и жадные вы питер, по такому смешному договорняку, могли бы дать рубину один и забить smile smiley
Регистрация: 7.12.2016
№28 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:07) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Ждем, что скажет Плаческу по поводу судейства? Как насчет неназначенных пенальти?

Если ты думаешь, что, коверкая фамилии уважаемых людей, становишься круче, огорчу тебя. В глазах окружающих, ты как был никем, так никем и остаёшься.
Регистрация: 6.12.2014
№27 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (10)

avnik,
У вас непоняток на 10 очков, а все про Зенит бубните. Играйте и выигрывайте, а то слезы льете, хлеще Луческу.
Регистрация: 23.09.2008
№26 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:07) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Цитата: vermis_64
Цитата: Skyline
кроме счета ничего не радует



Лунев, Цаллагов, Данни, Иванович - порадовали.

А меня Цаллагов - нет. Безголовый он.


Не, не. Цаллагов весьма не плох. Пока. Маурисио и Жулиано тоже поначалу впечатляли.
Регистрация: 23.08.2016
№25 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
кроме счета ничего не радует


Абсолютно. О какой победе на классе может идти речь. Столько выходов 2в2, 4в4 во втором тайме, раньше Зенит как орешки щелкал, а щас просто именно мастерства и не хватает реализовать. Не знаю как там Спартак играет, мне он не интересен, но у Зенита игра на чемпионскую не катит явно.
Регистрация: 15.03.2012
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:05) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Лунев, Цаллагов, Данни, Иванович - порадовали.

посмотрел только второй тайм...
Цаллагов без последнего паса, борется, обыгрывает, проходит...а дальше - потеря
Лунёв хорошо "с ноги" играет, далеко, спокоен...пусть Лодыгина поучит.
Иванович - хорош
Данни лучше бы было заменить минуте к 70-той
А в целом - молодцы.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:05) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: перевод
Кокорин один из лучших сегодня.

Как и всегда laughing


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№22 Написал: перевод (Сегодня, 16:04) #
  • +5
  •  (11)

Цитата: Prokurator
Очень неубедителен цыган в подборе состава. Все время выпускает Кокорина, который абсолютно ничего не показывает. Молло мы вообще не видим - на фига покупали?
Жулиано продолжает показывать абсолютно неубедительную игру - пора дать ему возможность посидеть-отдохнуть. Перед матчем со Спартаком, до которого всего две недели, очень тревожно.


Кокорин один из лучших сегодня.
Регистрация: 21.10.2016
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