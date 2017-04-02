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"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Данни обыграл "Рубин"
В матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" в Казани обыграл "Рубин".
Чемпионат России
21 тур
"Рубин" - "Зенит" 0:2
Голы: Дзюба, 36, Данни, 40.
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, М'Вила (Лестьенн, 67), Цакташ, Камболов, Ахметов (Рочина, 57), Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас.
"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 88), Данни, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба.
Предупреждения: Юсупов, 49, Ломбертс, 62, Жулиано, 65, Набиуллин, 87.
Удаление: Юсупов, 84.
Чемпионат России
21 тур
"Рубин" - "Зенит" 0:2
Голы: Дзюба, 36, Данни, 40.
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, М'Вила (Лестьенн, 67), Цакташ, Камболов, Ахметов (Рочина, 57), Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас.
"Зенит": Лунёв, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 88), Данни, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба.
Предупреждения: Юсупов, 49, Ломбертс, 62, Жулиано, 65, Набиуллин, 87.
Удаление: Юсупов, 84.
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