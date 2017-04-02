Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Аталанта" разгромила "Дженоа", "Милан" сыграл вничью с "Пескарой"

Чемпионат Италии

30 тур

"Дженоа" - "Аталанта" 0:5

Голы:[/b] Конти, 25, Гомес, 32 (пен.), 63, Кальдара, 76, Гомес, 83

"Дженоа": Рубиньо, Иццо, Джентилетти (Хильемарк, 46), Муньос, Бурдиссо, Ригони, Лазович (Бегетто, 72), Нтшан (Морозини, 56), Лашальт, Пинилья, Симеоне

"Аталанта": Бериша, Конти (Мильяччо, 79), Мазиелло, Кальдара, Толой, Спинаццола, Кесси, Фройлер (Грасси, 81), Куртич, Гомес (Хатебур, 83), Петанья

Предупреждения: Ригони, 26, Бурдиссо, 47, Пинилья, 60, Кесси, 74

Удаления: Пинилья, 60

[b]"Пескара" - "Милан" 1:1

Гол: Палетта, 12 (авто.) - Пашалич, 41

"Пескара": Фьорилло, Дзампано, Бираги, Кампаньяро, Бово, Кулибали, Мемушай (Милицевич, 86), Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Баэбек, Капрари (Черри, 76)

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Палетта, Романьоли, Вангиони, Соса (Локателли, 70), Пашалич, Фернандес (Куцка, 76), Бакка (Лападула, 59), Деулофеу, Окампос

Предупреждения: Бираги, 25, Бово, 53, Палетта, 58, Кулибали, 63, Соса, 63, Мемушай, 75, Локателли, 78, Бруно, 85
Теги: Аталанта Дженоа Милан Пескара
Сегодня, 19:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.