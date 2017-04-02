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19:25
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
19:17
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
18:52
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
18:26
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Аталанта" разгромила "Дженоа", "Милан" сыграл вничью с "Пескарой"
Чемпионат Италии
30 тур
"Дженоа" - "Аталанта" 0:5
Голы:[/b] Конти, 25, Гомес, 32 (пен.), 63, Кальдара, 76, Гомес, 83
"Дженоа": Рубиньо, Иццо, Джентилетти (Хильемарк, 46), Муньос, Бурдиссо, Ригони, Лазович (Бегетто, 72), Нтшан (Морозини, 56), Лашальт, Пинилья, Симеоне
"Аталанта": Бериша, Конти (Мильяччо, 79), Мазиелло, Кальдара, Толой, Спинаццола, Кесси, Фройлер (Грасси, 81), Куртич, Гомес (Хатебур, 83), Петанья
Предупреждения: Ригони, 26, Бурдиссо, 47, Пинилья, 60, Кесси, 74
Удаления: Пинилья, 60
[b]"Пескара" - "Милан" 1:1
Гол: Палетта, 12 (авто.) - Пашалич, 41
"Пескара": Фьорилло, Дзампано, Бираги, Кампаньяро, Бово, Кулибали, Мемушай (Милицевич, 86), Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Баэбек, Капрари (Черри, 76)
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Палетта, Романьоли, Вангиони, Соса (Локателли, 70), Пашалич, Фернандес (Куцка, 76), Бакка (Лападула, 59), Деулофеу, Окампос
Предупреждения: Бираги, 25, Бово, 53, Палетта, 58, Кулибали, 63, Соса, 63, Мемушай, 75, Локателли, 78, Бруно, 85
30 тур
"Дженоа" - "Аталанта" 0:5
Голы:[/b] Конти, 25, Гомес, 32 (пен.), 63, Кальдара, 76, Гомес, 83
"Дженоа": Рубиньо, Иццо, Джентилетти (Хильемарк, 46), Муньос, Бурдиссо, Ригони, Лазович (Бегетто, 72), Нтшан (Морозини, 56), Лашальт, Пинилья, Симеоне
"Аталанта": Бериша, Конти (Мильяччо, 79), Мазиелло, Кальдара, Толой, Спинаццола, Кесси, Фройлер (Грасси, 81), Куртич, Гомес (Хатебур, 83), Петанья
Предупреждения: Ригони, 26, Бурдиссо, 47, Пинилья, 60, Кесси, 74
Удаления: Пинилья, 60
[b]"Пескара" - "Милан" 1:1
Гол: Палетта, 12 (авто.) - Пашалич, 41
"Пескара": Фьорилло, Дзампано, Бираги, Кампаньяро, Бово, Кулибали, Мемушай (Милицевич, 86), Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Баэбек, Капрари (Черри, 76)
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Палетта, Романьоли, Вангиони, Соса (Локателли, 70), Пашалич, Фернандес (Куцка, 76), Бакка (Лападула, 59), Деулофеу, Окампос
Предупреждения: Бираги, 25, Бово, 53, Палетта, 58, Кулибали, 63, Соса, 63, Мемушай, 75, Локателли, 78, Бруно, 85
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