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19:25
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
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19:17
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
18:52
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
18:26
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
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"Реал" оторвался от "Барселоны" на пять очков
В матче 29-го тура испанской Примеры "Реал" на своём поле разгромил со счётом 3:0 "Алавес".
Чемпионат Испании
29 тур
"Реал Мадрид" - "Алавес" 3:0
Голы: Бензема, 31, Иско, 85, Начо, 88.
"Реал": Касилья, Данило, Начо, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Иско, Бэйл, Бензема (Васкес, 81), Роналду.
"Алавес": Пачеко, Эли, Франсуа, Лагуардия, Феддаль, Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катай, 75), Ману, Гомес (Ромеро, 69), Дейверсон, Токеро.
Предупреждения: Эли, 17, Ману, 87.
Чемпионат Испании
29 тур
"Реал Мадрид" - "Алавес" 3:0
Голы: Бензема, 31, Иско, 85, Начо, 88.
"Реал": Касилья, Данило, Начо, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Иско, Бэйл, Бензема (Васкес, 81), Роналду.
"Алавес": Пачеко, Эли, Франсуа, Лагуардия, Феддаль, Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катай, 75), Ману, Гомес (Ромеро, 69), Дейверсон, Токеро.
Предупреждения: Эли, 17, Ману, 87.
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