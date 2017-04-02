"Реал" оторвался от "Барселоны" на пять очков

В матче 29-го тура испанской Примеры "Реал" на своём поле разгромил со счётом 3:0 "Алавес".



Чемпионат Испании



29 тур



"Реал Мадрид" - "Алавес" 3:0



Голы: Бензема, 31, Иско, 85, Начо, 88.



"Реал": Касилья, Данило, Начо, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Иско, Бэйл, Бензема (Васкес, 81), Роналду.



"Алавес": Пачеко, Эли, Франсуа, Лагуардия, Феддаль, Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катай, 75), Ману, Гомес (Ромеро, 69), Дейверсон, Токеро.



Предупреждения: Эли, 17, Ману, 87.