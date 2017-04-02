И все же - Венгер "IN" или "OUT"? Сегодня яснее не стало...



Чемпионат Англии



30 тур



"Арсенал" – "Манчестер Сити" 2:2 Чемпионат Англии30 тур

Голы: Уолкотт, 40', Мустафи, 53' - Сане, 5', Агуэро, 42'

Встреча "Арсенала" с "Манчестер Сити" могла добавить определенности в вопросе дальнейшего будущего Арсена Венгера в лондонском клубе, но, пожалуй, лишь еще больше усилит споры между теми, кто считает, что тренер должен уйти, и теми, кто считает, что тренер должен остаться.рассказывает о результативной ничье между "канонирами" и "горожанами", которая не выгодна ни тем, ни другим.Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни (Габриэл, 46'), Коклен, Джака, Озил, Уолкотт (Жиру, 68'), Санчес, Уэлбек (Ивоби, 75')Кабальеро, Клиши, Стоунс, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва (Сабалета, 89'), Сане, Стерлинг (Туре, 46'), АгуэроКоклен, 12', Джака, 33', Мустафи, 61' - Навас, 6', Фернандиньо, 48'К вечеру первого воскресного дня апреля "Арсенал" и "Манчестер Сити" подходили с не самыми утешительными результатами. На европейской арене оба клуба выступили неудачно и вылетели еще на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. В английской Премьер-Лиге их позиции чуть лучше, но далеки от идеальных. "Сити" находились на четвертом месте, а "лондонцы" - на шестом. Впрочем, нельзя забывать, что и у тех, и у других меньше сыгранных матчей, чем у тройки лидеров, а потому их очная встреча имела невероятную важность.Исходя из результатов последних туров в чемпионате и всех происходящих вокруг команд процессов, фаворитом считался "Манчестер Сити". Он 2 с половиной месяца не знал поражений, а "Арсенал" проиграл четыре из пяти последних матчей. Конечно, позиции Гвардиолы все равно после вылета из Лиги Чемпионов не слишком устойчивы, но позиции Венгера еще более шаткие. Что уж говорить, когда практически 80 процентов членов официальной группы болельщиков "канониров" против продления контракта с Арсеном.Пожалуй, начало матча этот процент сделало еще больше. Команды стартовали в абсолютном безбашенном стиле. На третьей минуте рикошетом от Агуэро мяч мог влетать в ворота "Арсенала", на четвертой - рикошетом от Уэлбэка в ворота "Сити", но оба раза нападающим не везло. Впрочем, гола долго ждать не пришлось. Спустя несколько десятков секунд после первых моментов Сане убежал 1 на 1 с Оспиной, обыграл его и уверенно открыл счет в матче.В последующие несколько минут "Манчестер Сити" создал еще несколько моментов (в частности, в штангу угодил Де Брюйне), но забить не смог. Гости успокоились после мощного стартового отрезка и стали атаковать более размеренно. Соответствующим образом стал действовать и "Арсенал". Можно сказать, что "Сити" целенаправленно отдал инициативу, играя по счету, но это оказалось слишком рискованным. Гол "канониров" потихоньку-полегоньку назревал и таки упал как спелое яблоко с ветки на голову соперника.Гол пришел, как ни странно, после неудачного розыгрыша углового. Второй волной атаки мяч был заброшен в штрафную, где Уолкотт оказался в правильном положении и нанес точный удар. Отметим, что задержался при выходе из обороны Клиши, поэтому именно его можно считать одним из главных виновников случившегося гола. Казалось бы, вот оно возвращение "Арсенала", но "Манчестер Сити" практически сиюминутно показал сопернику, где его место.Бардак в обороне хозяев привел к тому, что Агуэро остался абсолютно один на правом краю штрафной и бильярдным по своей точности ударом поразил дальний угол. Подопечные Гвардиолы, таким образом, ушли на перерыв, ведя в счете, но стоит сказать, что если бы на последних секундах первого тайма Уолкотт был более удачлив, то записал бы в свой актив дубль и изменил положение дел перед вторым таймом. Но Тео пробил неточно, а потому "Арсеналу" пришлось перенести задачу по отыгрышу на остаток матча.Интересно, что в перерыве оба тренера решились на замены - Гвардиола выпустил Туре вместо Стерлинга, а Венгер убрал с поля Косьельни, дав поиграть Габриэлю. Смею заявить, что перестановки не особо сказались на ходе встречи. Посудите сами, команды продолжили играть в жесткой манере (в первом тайме судья вполне мог и красную показывать) и вновь выдали резвый старт, только на этот раз забили хозяева. Мустафи после подачи с углового оказался выше всех и неотразимо пробил по воротам Кабальеро.И опять-таки вновь после забитого гола "Арсенал" мог пропустить. Фернандиньо нанес восхитительный удар, но Оспина в не менее выдающемся прыжке его отбил. Только после этого неприятнейшего момента "канонирам" удалось стабилизировать игру. В последующие минуты хозяева играли больше от обороны, а инициатива перешла обратно к "Манчестер Сити". К сожалению, данный сценарий матча не родил большого количество голевых эпизодов. В основном они возникали после грубых ошибок в защите, как, например, в случаях с обрезом Санчеса у своей штрафной и неудачными действиями Отаменди.Острота в позиционных наступлениях или быстрых контратак практически исчезла. Команды явно стали играть более аккуратно, что неизбежно вело к итоговой ничье. Наиболее яркие попытки избежать данный исход предприняли Сильва и Ивоби, но их ударам не хватило точности. Таким образом, оба клуба упустили шанс приблизиться к тройке лидеров и породили новые разговоры относительно того, насколько целесообразно оставлять на тренерском мостике как Гвардиолу, так и Венгера. Но если с Пепом пока что все более-менее в порядке, то с Арсеном так и не понятно - "Wenger In" или "Wenger Out"? Сегодня, пожалуй, в этом вопросе лишь добавилось неопределенности.