Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Крылья Советов"

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с матча 21-тура между командами ЦСКА - "Крылья Советов".






























Теги: Фото ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 21:15
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
короче , когда в зоопарк придёшь, сразу не высказывай свои эмоции..

большее на что ты способен - оказаться в кошачьем приюте.
какой ещё, носорога-мать, зоопарк?..


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№4 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4aMtu16pM
феска
даунито, ты не больше мухи на своём носу. жужжалка, которую даже жалко

дэбило- очки на твоём носу умнее твоей одной мозги-отдохни, приметив... короче , когда в зоопарк придёшь, сразу не высказывай свои эмоции..
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:21) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
феска
даунито, ты не больше мухи на своём носу. жужжалка, которую даже жалко


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4aMtu16pM
Выходные обеспечили комфортные для пула. а всё равно и погода и общий фон г"вно.

сам ты овно- спартако, вылез бля...
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выходные чиновные подстилки обеспечили комфортные для пула. а всё равно и погода и общий фон г"вно.
Завтра естественно прояснится )


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.