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22:31
Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России
Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России
19:25
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (37)
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (37)
19:17
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (57)
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (57)
18:52
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (12)
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (12)
18:26
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Крылья Советов"
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с матча 21-тура между командами ЦСКА - "Крылья Советов".
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