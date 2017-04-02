Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Ермакович: совершенно не удался второй тайм

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Беларуси с "Гомелем" (1:1).

"Матч сегодня удался и понравился зрителям. Хочу всех поздравить с началом чемпионата. Что касается игры, то сегодня было два разных тайма. В первом многое удавалось, забили один гол, могли еще забивать. Совершенно не удался второй тайм. В чем причина — будем разбираться, не имели мы права отдавать такую игру", - цитирует Ермаковича "Прессбол".
Теги: БАТЭ
Сегодня, 21:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.