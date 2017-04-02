Арсен Венгер: я люблю "Арсенал", но не знаю, останусь ли в клубе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Манчестер Сити" (2:2) в 30-м туре чемпионата Англии.



"Мы нервничали, старт соперника нас удивил. Я боялся, что мы растеряемся из-за давления, которое на нас оказывалось. Математически ничья - не самый лучший результат, но это очко нам поможет. У Косельни травма ахилла, неизвестно, когда он вернется в строй. Мы боремся за попадание в четверку. Я люблю "Арсенал", но не знаю, останусь ли в клубе или нет. Решение будет объявлено в ближайшее время", - цитирует Венгера ВВС.