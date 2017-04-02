Поль Погба в скором времени вернется в строй

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял участие в тренировке команды на "Олд Траффорд" после матча против "Вест Бромвича", передает Daily Mail.



В ближайшее время стоит ожидать возвращение француза в строй.



Напомним, Погба получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".