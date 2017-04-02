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"Наполи" и "Ювентус" не выявили сильнейшего

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Наполи" и "Ювентус" оформили ничью.

Чемпионат Италии

30 тур

"Наполи" - "Ювентус" 1:1

Голы: Хедира, 8, Гамшик, 63

"Наполи": Рафаэл - Альбиоль, Стринич, (Гулам, 79), Хюсай, Кулибали - Мертенс, Аллан, (Зелиньски, 74), Кальехон, Гамшик, (Рог, 78), Инсинье - Жоржиньо.

"Ювентус": Буффон - Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер - Лемина, (Куадрадо, 69), Асамоа, Хедира, Маркизио, (Дибала, 80), Пьянич, (Ринкон, 90+2), - Манджукич, Игуаин.

Предупреждения: Инсинье, 37
Теги: Наполи Ювентус
Вчера, 23:38
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