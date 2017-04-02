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"Барселона" на выезде разгромила "Гранаду"

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Гранада" уступила "Барселоне".

Чемпионат Испании

29 тур

"Гранада" - "Барселона" 1:4

Голы: Суарес, 44, Бога, 50, Алькасер, 64, Сонье, 83, Неймар, 90+1

"Гранада": Очоа, Фулкье, Сильва (Куэнка, 78), Ломбан, Сонье, Эрнандес, Агбо, Перейра, Ангбан (Бога, 46), Вакасо, Кравец (Рамос, 55)

"Барселона": Штеген, Альба, Маскерано, Матьё, Роберто, Бускетс, Ракитич (Аленья, 87), Гомеш (Иньеста, 67), Рафинья (Алькасер, 17), Суарес, Неймар

Предупреждения: Роберто, 28, Ломбан, 59, Альба, 60, Ракитич, 77, Агбо, 79, 82

Удаления: Агбо, 82
Теги: Гранада Барселона
Вчера, 23:42
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