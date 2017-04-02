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Килиан Мбаппе-Лоттин: спасибо болельщикам за отличную атмосферу

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе-Лоттин кратко прокомментировал поражение от ПСЖ в финале Кубка французской лиги со счётом 1:4.

"Поражение... Спасибо болельщикам за отличную атмосферу", - написал футболист в своём "твиттере".
Теги: Монако ПСЖ
Вчера, 23:45
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