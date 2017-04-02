Килиан Мбаппе-Лоттин: спасибо болельщикам за отличную атмосферу

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе-Лоттин кратко прокомментировал поражение от ПСЖ в финале Кубка французской лиги со счётом 1:4.



"Поражение... Спасибо болельщикам за отличную атмосферу", - написал футболист в своём "твиттере".